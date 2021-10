Ein Blick ins Aussenlager des Verkehrshauses in Rain

Rain Ein Blick hinter die Kulissen: Im Aussenlager des Verkehrshauses in Luzern befinden sich über 10'000 Objekte Am Sonntag durften Automobil- und Transportbegeisterte einen Einblick in das Lager des Verkehrshauses erhaschen. Über hundert Besucherinnen und Besucher nahmen an den Führungen durch die Lagerhallen teil. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 03.10.2021, 20.15 Uhr

Wer schon im Verkehrshaus in Luzern zu Besuch war, hat sich vielleicht mal gefragt, wo das Museum all seine Objekte aufbewahrt, die sich gerade nicht in der Ausstellung befinden. Genau diesen Blick hinter die Kulissen gewährte das Verkehrshaus der Schweiz am Sonntag.

Um die 10'500 Objekte werden im Aussenlager in Rain aufbewahrt. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021)

Es sieht genau so aus, wie man sich ein Museumslager vorstellt. Grosse Regale, vollgestopft mit beschrifteten Holzkisten, erstrecken sich bis zur Decke. Dazwischen stehen auf Holzpaletten die verschiedensten Dinge: alte Getriebe, Billettschalter, Weichen, Ortsbeschriftungen, Zahnräder, Achsen und sogar die Galionsfigur eines Schiffes. Das Verkehrshaus Luzern beherbergt insgesamt eine Sammlung von ungefähr 13'500 Objekten. 2500 davon befinden sich in der momentanen Ausstellung in Luzern, 500 sind Leihgaben in auswärtigen Museen und 10'500 befinden sich in der Obhut des Aussenlagers in Rain. Was alle Objekte miteinander gemein haben: Keines wurde vom Museum gekauft. Die Artefakte sind entweder durch Spenden, Stiftungen, Leihgaben oder als Nachlass ins Verkehrshaus gelangt und werden alle drei bis vier Jahre mit der Ausstellung ausgetauscht.

Ein Rundgang durch die Hallen lässt das Herz jedes Oldtimer-Fans höher schlagen. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021)

110 Millionen Franken Versicherungswert

So ist es auch mit den Velos, Autos und Zügen, die sich auf dem Areal befinden. Simon Müller, Marketingmitarbeiter des Verkehrshauses Luzern, führte in die zweite Halle. In Reih und Glied stehen die Fahrzeuge unter ihren Schutzbezügen und warten darauf, wieder im Verkehrshaus ausgestellt zu werden. «Die grösste Herausforderung für uns ist der Platz», sagt Müller und nimmt die Abdeckung eines Aston Martins weg. Mit polierten Chromfelgen steht das Bond-Auto dicht neben einem Monteverdi aus dem Jahre 1970. Nicht nur alte Autos befinden sich unter dem Dach des Aussenlagers. Auch neue Wagen wie etwa der mit Wasserstoff angetriebene Hyundai stehen zwischen Kutschen und Ferrari. Inmitten von alten Citroëns, Chevrolets und Lincolns taucht die Frage auf: Wie ist so ein Lager versichert?

Der Filmstar: Diese Schneefräse soll 1969 eine Rolle im James-Bond-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» gehabt haben. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021)

Die Antwort darauf kennt Daniel Geissmann, Leiter Ausstellung und Sammlung und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Versicherungssumme beträgt um die 110 Millionen Franken pro Jahr, verrät er und fügt an: «Das klingt nach einer grossen Summe, doch wenn man es auf den Einzelwert der Objekte herunterrechnet, ist es nicht mehr so viel.» Apropos Geld: Für den Unterhalt stehen dem Aussenlager 80'000 Franken zur Verfügung, für den Transport der jeweiligen Fahrzeuge sind 180'000 Franken einberechnet.

Hier finden auch Erinnerungen an tragische Erlebnisse ihren Platz

Im Fokus des Verkehrshauses liegt die Instandhaltung – und nicht die Fahrtauglichkeit. «Es geht darum, dass die Objekte erhalten bleiben», erklärt Geissmann. So werden defekte Autos nicht repariert, sondern nur konserviert. Um die Erhaltungsarbeiten kümmern sich primär einzelne Vereine, die mit dem Verkehrshaus eng zusammenarbeiten. Namentlich der Verein Scuderia Verkehrshaus, vbl-historic und das Fokker Team.

Alle arbeiten freiwillig für das Verkehrshaus. Bei einem Treffen arbeiten sie zuerst an den Flug- oder Fahrmaschinen und sitzen danach zusammen. So erzählt es Heinz Koch, Mitglied des Fokker Teams und ehemaliger Swissair-Mitarbeiter. Heute ist der 66-Jährige pensioniert und widmet sich ganz den Arbeiten beim Fokker Team. Seine Teamkollegen und er sind für den Unterhalt der «Coronado», des Rega-Jets und der «Orion» zuständig – alles Flugzeuge, die im Verkehrshaus ausgestellt sind. «Die Arbeit macht Spass, auch wenn sie anstrengend ist», sagt Koch vergnügt.

Die Sammlung beherbergt auch eine Vielzahl an Velos. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021)

Zweite Halle, erster Stock. Marketingmitarbeiter Simon Müller schlängelt sich durch die Reihen Velos und sagt:

«Es ist ein Stück Geschichte, das wir hier aufbewahren.»

Geschichte, die nicht immer nur schön und gut ist. Das zeigt etwa ein Wrackteil der Swissair-Maschine, die vor zwanzig Jahren im kanadischen Halifax abstürzte. Es befindet sich nun verpackt in der Sammlung; aus Respekt gegenüber den Angehörigen der Verstorbenen wird es nicht in der Ausstellung anzutreffen sein. In Fällen wie diesem wird klar, warum es wichtig ist, ein Aussenlager zu haben. So bleiben auch Stücke erhalten, die noch nie in einem Museum ausgestellt waren. Denn wer weiss – vielleicht ändert sich das irgendwann.

Die Lagerhallen des Verkehrshauses in Luzern befinden sich in Rain. Der knappe Platz ist eine Herausforderung. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021) Wer mag sich noch an die gute alte Minibar der SBB erinnern? Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021) Auch für Aviatik-Interessierte hat die Sammlung etwas zu bieten. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021) Im Aussenzelt des Lagers befindet sich eine grosse Sammlung an Schienen- und Strassenfahrzeugen. Bild: Pius Amrein (Rain, 3. Oktober 2021)