Rain Fahnenweihe für Veloklub – Urnengang statt GV 20.05.2021, 08.37 Uhr

Der Veloclub Rain feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Als ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr fand kürzlich in der Rainer Pfarrkirche ein Gottesdienst mit Fahnenweihe statt. 47 Jahre diente die alte Fahne dem Verein. Die neue Fahne ist in den Farben rot, blau und weiss, also in den Farben der Gemeinde Rain gestaltet.

Die verschiedenen Radspuren auf der Fahne symbolisieren das gemeinsame Ausfahren und den Zusammenhalt des Veloclubs Rain. Die vielen Räder im Hintergrund stehen für das Vorwärtskommen als aktiver Verein und natürlich mit den Velos, heisst es in einer Mitteilung. Der Veloclub Rain hat 71 Mitglieder im Alter zwischen 12 und 80 Jahren. Er wird im Jubiläumsjahr von Matthias Gut präsidiert.

Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Gemeinderat von Rain entschieden, die Gemeindeversammlung im Juni nicht durchzuführen und stattdessen am 13. Juni eine Gemeindeabstimmung an der Urne anzuordnen. Vorgängig informiert er an einer Orientierungsversammlung am 1. Juni über die Abstimmungsvorlagen. Dies sind unter anderem die Jahresrechnung 2020 sowie ein Sonderkredit für die Schulraumerweiterung des Schulhauses Chrüzmatt über 2,4 Millionen Franken.