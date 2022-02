Im Restaurant Kreuz in Rain ist eine Ära zu Ende gegangen

Rain Über 100 Jahre in drei Generationen: Im Restaurant Kreuz ist eine Ära zu Ende gegangen Nach über 30 Jahren als Wirtepaar im Landgasthaus Kreuz in Rain sind Walter und Lisbeth Brunner-Emmenegger im Dezember in Pension gegangen. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger haben sie noch nicht gefunden. Fabienne Mühlemann 1 Kommentar 14.02.2022, 15.20 Uhr

Das «Kreuz» wirkt nicht so, als sei es bereits seit rund zwei Monaten geschlossen: Die Stühle stehen an den Tischen, die Gläser sind hinter dem Buffet einsortiert und die Kaffeemaschine ist noch in Betrieb. Nur etwas kühl ist es, weshalb Walter Brunner zwei Heizkörper platziert hat. Der 63-Jährige besucht sein Restaurant seit der Schliessung am 18. Dezember noch praktisch jeden Tag, um Büroarbeit zu erledigen und nach dem Rechten zu sehen. «Es ist schliesslich eine Herzensangelegenheit und unser Lebenswerk», sagt er.

Walter und Lisbeth Brunner in ihrem Restaurant. Bild: Pius Amrein (Rain, 2. Februar 2022)

Man spürt: Die Eigentümerfamilie hängt an ihrem Restaurant. Das ist nicht verwunderlich, schliesslich ist es bereits seit über 100 Jahren in Brunner-Besitz. In drei Generationen führten es zuerst die Grosseltern und dann die Eltern von Walter Brunner. 1990 übernahmen er und seine Frau Lisbeth die Führung. Seither haben sie sich mit Leib und Seele ihrer Arbeit gewidmet und unzählige Stunden investiert. «Dass es nun zu Ende ist, haben wir noch gar nicht richtig realisiert», sagt Lisbeth Brunner. Nachdem sie den Entscheid der Schliessung kommuniziert hatten, durften sie unzählige Gäste nochmals begrüssen und bewirten. «Wir hatten eine sehr strenge und emotionale Endphase. Über den anschliessenden Ruhestand haben wir uns daher gefreut», so die 65-Jährige.

Das Restaurant Kreuz von aussen. Bild: PD

Ansprechpersonen für die Bevölkerung

Die beiden blicken auf eine erfolgreiche Zeit und schöne Erlebnisse mit vielen Anlässen zurück. Die gut-bürgerliche Küche – das Revier von Walter Brunner – habe viele Stammkunden, aber auch Auswärtige angelockt. Lisbeth Brunner war an der Front tätig und für die Gäste da. «Wir waren ihre Ansprechpersonen und haben mit der Zeit eine enge Beziehung zur Kundschaft aufgebaut, mit vielen Bekanntschaften. Das war uns wichtig, weil unsere Vorgänger diese Offenheit ebenfalls gepflegt hatten. Das haben die Leute sehr geschätzt», sagen die beiden.

Da die Familie lange in der Wohnung über dem Landgasthaus gewohnt hat, sind auch die beiden Kinder Jacqueline und Caroline dort grossgeworden. Das Restaurant war ihre Stube, sie assen hier zu Mittag und Abend oder lösten ihre Hausaufgaben. Sie unterstützten ihre Eltern bis zum Schluss bei administrativen Arbeiten, im Service oder in der Küche. «Wir haben einen guten Familienzusammenhalt und erinnern uns immer sehr gerne an die Zeit im Restaurant zurück», sagen die beiden erwachsenen Töchter, die mittlerweile nicht mehr in Rain wohnen.

Walter und Lisbeth Brunner (Mitte) sowie ihre beiden Töchter Jacqueline Brunner (links) und Caroline Brunner (rechts) im «Kreuz». Im Hintergrund ist ein historisches Bild des Restaurants zu sehen. Bild: Pius Amrein (Rain, 2. Februar 2022)

Den Entscheid, in Pension zu gehen und das Restaurant jemand Neuem zu überlassen, haben die Brunners miteinander getroffen. «Das war schon sehr emotional für uns. Doch wir wussten immer, dass dieser Schritt einmal kommen wird», sagt Walter Brunner. Die beiden Töchter sind ebenfalls in der Gastronomie im Raum Luzern tätig – «das hat mich als Vater sehr stolz gemacht». Doch den Betrieb wollten sie nicht übernehmen. Caroline Brunner sagt:

«Wir haben die Arbeit, die hinter dem Führen eines Restaurants steckt, gesehen und miterlebt. Und heute ist die Work-Life-Balance wichtiger denn je.»

Ein Treffpunkt für Rain muss wieder her

Eine neue Pächterin oder einen Pächter haben sie bis anhin noch nicht gefunden. Für die Auswahl lassen sie sich Zeit, sie wollen keinen übereifrigen Entscheid treffen, den sie bereuen könnten. «Es muss sowohl zwischenmenschlich als auch fachlich passen. Die Person soll unser Lebenswerk weiterführen und das ‹Kreuz› als einen Ort für die Rainer Bevölkerung erhalten», sagt das Wirtepaar. Derzeit sehe es in der Gemeinde schwarz aus, was die Gastronomie anbelange. «Es fehlt nun eine Beiz als Treffpunkt», sagt Walter Brunner.

Das «Kreuz» zu verkaufen, kommt für die Familie nicht in Frage. Zu stark hängen sie noch an ihrem Restaurant. «Nun müssen wir zuerst einmal den Abschied richtig verarbeiten.» Weiter sagen sie: «Wir haben jetzt mehr Zeit für uns, aber auch für die Familie und Freunde, die wir wegen der hohen Präsenzzeit im Restaurant selten besuchen konnten. Darauf freuen wir uns besonders.»

