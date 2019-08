In Rain sind am Wochenende mehrere Fahrräder aus einer Tiefgarage entwendet worden. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Rain: Velos im Gesamtwert von über 20'000 Franken gestohlen

(zim/pd) Unbekannte haben in der Zeit vom Samstagmittag bis Sonntagmittag, 3. bis 4. August, aus der Tiefgarage am Grünrain 9 in Rain mindestens fünf hochwertige, abgeschlossene Fahrräder gestohlen. Drei der gestohlenen Velos sind Elektro-Bikes. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge beläuft sich laut Meldung der Staatsanwaltschaft Luzern auf über 20'000 Franken.



Die Luzerner Polizei geht davon aus, dass die Täter die Velos mit einem Lieferwagen oder in einem Anhänger wegtransportiert haben. Gesucht werden Zeugen, welche während der Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise sind bitte direkt an die Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, zu richten.