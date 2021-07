Rain/Rothenburg Fit für die Online-Zukunft 01.07.2021, 08.13 Uhr

Die WWZ Telekom AG hat in Rothenburg und Rain ein umfassendes Netzupgrade abgeschlossen, schreibt sie in einer Mitteilung. Man habe die Glasfasern in den Netzen in Rothenburg und Rain nun näher zu den Liegenschaften gezogen, wodurch die Grundlage für höhere Upload- und Download-Geschwindigkeiten geschaffen wurde. Aktuell laufe das Netzupgrade in Hochdorf und Ballwil.