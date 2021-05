Rangliste So schnitten die Zentralschweizer Musiktalente am Jugendmusikwettbewerb im Südpol ab Die Schlusskonzerte des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs 2021 fanden am Sonntag im Kulturzentrum Südpol statt. Beatrice Vogel 09.05.2021, 17.01 Uhr

1000 Kinder und Jugendliche haben am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb 2021 teilgenommen. 366 von ihnen wurden mit einem 1. Preis ausgezeichnet und durften vergangene Woche ans nationale Finale im Luzerner Kulturzentrum Südpol. Dort spielten sie um eine Auszeichnung und um die Teilnahme am Schlusskonzert. Dieses fand am Sonntag – diesmal ohne Publikum – im Südpol statt.