Rathaussteg in Luzern wird während der Fasnacht gesperrt An der Luzerner Fasnacht gibt es eine Neuerung: Aus Sicherheitsgründen wird der Rathaussteg an den Fasnachtstagen zwischen 21 und 1 Uhr nicht mehr zugänglich sein. Er wird nur noch als Fluchtweg stadtauswärts dienen. Hugo Bischof Aktualisiert 07.02.2020, 11.03 Uhr

Schon in den vergangenen zwei Jahrengalt an den Fasnachtstagen in Luzern zeitweise eine zeitweise Einbahn-Regelung Richtung Altstadt. Bild: Pius Amrein(Luzern, 17. Februar 2017)

Der Rathaussteg in Luzern wird an der diesjährigen Luzerner Fasnacht aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Sperrung gilt an den offiziellen Fasnachtstagen (Schmutziger Donnerstag, Rüüdige Samschtig, Güdismontag und Güdisdienstag) zwischen 21 abends und 1 Uhr morgens. Diese Sperrung Richtung Altstadt diene der Sicherheit der Personen rund um den Rathaussteg, teilte die Stadt Luzern mit. Die Luzerner Polizei behalte sich je nach Situation auch Sperrungen ausserhalb dieser fixen Zeiten vor, sagt Mario Lütolf, Leiter der Dienstabteilung Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern. Jederzeit gewährleistet sein wird der Fluchtweg Richtung Bahnhofstrasse.

Grossandrang vor der Rathaustreppe

Auf dem Rathaussteg kam es in den vergangenen Jahren an den Fasnachtstagen wegen des Grossandrangs vermehrt zu grossen Staus. Unter der Egg, vor allem im Bereich vor der Rathaustreppe, gab es deshalb zeitweise kein Durchkommen mehr. Aus diesem Grund galt bereits in den vergangenen zwei Jahren zu den Stosszeiten stadtwärts ein Einbahn-Regime. Nun wird die Sperrung zwischen 21 und 1 Uhr permanent gelten und zusätzlich auch am Rüüdig Samschtig zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und dem Güdismontag gelten. Die Luzerner Fasnacht beginnt am 20. Februar, also in weniger als zwei Wochen.