Zwei Unbekannte überfallen Schmuckgeschäft Gübelin – niemand verletzt Am Samstagmorgen haben zwei unbekannte Männer am Schwanenplatz in Luzern das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Täter. (Bild: Luzerner Polizei)

(stp) Am Samstag kurz nach 08.15 Uhr haben zwei unbekannte Männer das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin überfallen. Dies geht aus einer Mitteilung der Luzerner Polizei hervor. Die beiden Männer betraten das Geschäft via Personaleingang an der Seehofpassage. Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer flüchteten mitsamt dem Deliktsgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei machte in ihrer Mitteilung weiter Angaben zu den Männern. So war der erste Mann zwischen 180 und 195 Zentimetern gross und trug dunkle Hose, heller Pullover, dunkles Cap mit Adidas Logo. Das Gesicht hatte er beim Überfall mit einem dunklen Tuch oder Schal verhüllt.

Der zweite Unbekannte. (Bild: Luzerner Polizei)

Der zweite Mann war dagegen mit einer Körpergrösse von etwa 165 bis 175 Zentimetern etwas kleiner. Er hat eine schlanke Statur und trug dunkle Hose, dunklen Pullover und dunkles Cap. Auch er hatte das Gesicht abgedeckt.

Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und sucht Personen, welche Hinweise zum Raubüberfall machen können. Explizit suchen sie nach Hinweisen zu den beiden Tätern. Aber auch andere Wahrnehmungen im Umfeld des Geschäftes könnten den Behörden helfen. Hinweise können der Luzerner Polizei telefonisch (041 248 81 17) mitgeteilt werden.