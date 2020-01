Rauchentwicklung in Knutwiler Mehrfamilienhaus – zwei Personen evakuiert Am Mittwochnachmittag fing ein Veloraum eines Mehrfamilienhauses aus bisher ungeklärten Gründen Feuer. Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten zwei Personen evakuiert werden. 16.01.2020, 11.47 Uhr

(lil) Am Mittwochnachmittag um halb fünf kam es in St. Erhard aufgrund eines Brandes in einem Velo-Abstellraum zu starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die 45 im Einsatz stehenden Feuerwehrleute konnten gemäss Luzerner Polizei den Brand rasch lokalisieren und löschen.