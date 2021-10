Raumfahrt Europas grösste Raketenspitze kommt aus Emmen und Zürich Am frühen Samstagmorgen ist der Start der grössten bisher gebauten Rakete Ariane 5 geplant. Die Nutzlastverkleidung der Raketenspitze wurde von der Ruag Space in Emmen gefertigt. 21.10.2021, 15.25 Uhr

Am Samstag wird die europäische Rakete Ariane 5 zum 255. Mal ins All fliegen. Das Besondere: Noch nie war die «Ariane-5» grösser. Die Rakete ist genau anderthalb Meter höher als üblich, heisst es in einer Mitteilung von Ruag Space Emmen.

Die grösste jemals gefertigte Ariane-5-Raketenspitze. Bild: PD

Die Rekordhöhe liegt an der bislang grössten Ariane-5-Raketenspitze, die Ruag Space je hergestellt hat. Neben der Nutzlastverkleidung in ihrer standardmässig längsten Version von 17 Metern wurde noch ein zweites Element ausgeliefert. «Ein eigener Zylinder, der sogenannte ‹Ariane Raising Cylinder› liegt eineinhalb Meter unter unserer 17 Meter langen Nutzlastverkleidung und erweitert die Gesamtgrösse des Laderaums auf 18,5 Meter», wird Jérôme Bonhomme, Senior Projektmanager bei Ruag Space, in der Mitteilung zitiert. Während die Nutzlastverkleidung in Emmen hergestellt wurde, ist der Zylinder in Zürich gefertigt worden.

Zylinder für unüblich grosse Satelliten

«Die Zylinder dienen dazu, das Volumen der Nutzlastverkleidung zu vergrössern, wenn die transportierten Satelliten unüblich gross sind», erklärt Matteo Rendina, verantwortlich für Launcherstrukturen-Programme bei Ruag Space. Der nächste Ariane-5-Flug umfasst zwei geostationäre Satelliten, die zusammen stolze 10 Tonnen wiegen. Mit einer Gesamtlast von 11,2 Tonnen (Gewicht von Satelliten und Rakete zusammen) wird dies die schwerste jemals von einer Ariane 5 gestartete Fracht sein und den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2017 um nahezu 300 Kilogram übertreffen. (zim)