Raumfahrt Forschen für die Mondexpedition – auf dem Pilatus Was braucht es, damit Menschen mehrere Stunden auf dem Mond sein können? Mit solchen Fragen setzt sich die internationale Forschungsplattform «Igluna» auseinander, die derzeit in Luzern Technologien testet. 17.07.2021, 21.26 Uhr

Zwölf Studierendenteams aus neun Ländern, insgesamt rund 70 Personen, sind nach Luzern gereist, um hier ihre Raumfahrt-Technologien in der Praxis zu erproben. Möglich macht es die internationale Forschungsplattform «Igluna». Das Projekt dauert bis am 25. Juli und beschäftigt sich mit der Frage, was es braucht, um im Weltraum zu überleben. (sok)