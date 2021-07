Raumfahrt Sie kommen in Frieden: Wenn Roboter den Pilatus erobern Bilder: Urs Flüeler/Keystone (Pilatus, 22. Juli 2021) Sie heissen LUIEE, LARSS und Growbot: Über 70 Studierende aus aller Welt stellen in der Zentralschweiz Technologien der Zukunft vor. Wir haben mit den jungen Raumfahrtexperten gesprochen. Simon Mathis 23.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Leise atmet die Studentin Sneha Benjamin auf. «Toll, endlich hier oben zu sein!», sagt sie, auf dem Gipfel des Pilatus stehend. Benjamin ist eine von über 70 Studierenden aus aller Welt, die diese Woche die Zentralschweiz besuchen, um ihre Weltraum-Technologien in der Praxis zu erproben. Sie gehört zum sechsköpfigen Team der Technischen Universität Berlin – eine von insgesamt zwölf Studentengruppen, die sich an der Forschungsplattform Igluna beteiligen.

Igluna: Simulation eines Weltraumhabitats Noch bis am kommenden Sonntag gastiert die internationale Forschungsplattform Igluna in Luzern. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Europäischen Weltraumorganisation. Ziel ist es, neue Technologien ins Rampenlicht zu rücken, die das Überleben auf anderen, unwirtlichen Planeten erlaubt. Die erste Ausgabe von Igluna fand 2019 in Zermatt statt. Die Roboter sind auf Pilatus-Kulm und auf dem Krienseregg zu sehen, gesteuert werden sie vom Verkehrshaus aus. In der Halle Luftfahrt steht das Kontrollzentrum, das ebenfalls für die Besucher sichtbar ist. (sma)

Von links nach rechts: Adrian Ricardez, Sneha Benjamin und Milind Jani von der Technischen Universität Berlin.

Gemeinsam mit ihren Kollegen Milind und Adrian hat sie gestern den blauen Rover LUIEE auf den Gipfel transportiert. LUIEE, das ist ein Kürzel für «Lunar Ice Extraction and Electrolysis». Die Mission des gut 25 Kilogramm schweren Gefährtes ist, das Eis auf den beiden Polen des Mondes zu schmelzen, Kondenswasser zu sammeln und dieses mittels Elektrolyse in Wasser- und Sauerstoff zu teilen. Ersteres kann dann als Treibstoff verwendet werden, Letzteres erlaubt das Atmen in einem Monddorf. LUIEE ist also in der Lage, viele überlebenswichtige Stoffe zu beschaffen; natürlich ist auch das Wasser selbst wichtig für die Grundversorgung. Erhitzt wird das Eis, indem der Rover das Sonnenlicht bündelt und mehrfach spiegelt.

«LUIEE könnte in Zukunft die Errichtung von ausserirdischen Tankstellen ermöglichen»,

erzählt die 26-jährige Sneha Benjamin, die für Systemtechnik und das Electronic Design des Rovers zuständig ist. Sie denkt bereits an ein Szenario, in dem man auf einem Planeten lediglich zwischenlandet, um den Tank für die Weiterreise aufzufüllen.

Mini-LUIEE, der Gipfelstürmer.

Strassen und Plätze aus Mondsand

LUIEE und sein kleinerer Prototyp, liebevoll Mini-LUIEE genannt, sind bei weitem nicht die einzigen Roboter, die dieser Tage auf dem Pilatus anzutreffen sind. Bei einem Zelt in der Nähe der Bergstation haben sich mehrere weitere Teams einquartiert. So etwa dasjenige der Technischen Universität München. Auch sie haben einen Rover gebaut, der mit dem Sonnenlicht arbeitet: LARSS («Lunar Automated Rover for Solar Sintering»). LARSS bündelt das Licht, um den Mondsand zu «sintern», das heisst die Sandkörner so zu erhitzen, bis sie zusammenkleben und sich verhärten.

Der Rover LARSS braucht Sonnenlicht, um den Sand zu «sintern».

«Auf diese Weise lässt sich ein harter Untergrund herstellen, der als Strasse oder Platz fungieren kann», sagt Rok Sesko vom rund dreissigköpfigen Team aus München. Der Rover befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium, werde seit einem Jahr eigens für Igluna entwickelt. «Unser Ziel ist, mit dem Sintering auch komplexe Strukturen zu formen», sagt Sesko. Er öffnet eine Box und zeigt kleine, feste Sandschlangen, die LARSS hergestellt hat. Eine Herausforderung stellt das Sonnenlicht dar. «Wir hoffen ständig darauf, dass sich die Sonne häufiger zeigt», sagt Sesko.

«Da der Mond keine Atmosphäre hat, würde sich das Problem dort nicht stellen. Aber hier auf dem Pilatus ist es sehr oft wolkig.»

Sobald sich die Wolken für längere Zeit verziehen, nehmen die Studenten die Abdeckung von der Linse und führen ihr Experiment fort.



Auch die Besucher des Pilatus interessieren sich für die Roboter-Besucher.

Automatisierter Robo-Gärtner

Bei Igluna spielen allerdings nicht nur Technologien eine wichtige Rolle, sondern auch die Natur. Zwei Projekte setzen sich mit dem Anbau von Pflanzen auseinander. Eines von ihnen ist der «GrowBotHub», entwickelt von Studierenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Der Hub soll etwa in einem Monddorf Pflanzen säen und ernten:

Video von 2019. Quelle: PD

Kernstück ist ein Roboterarm, der die Pflanzen mit ihren Töpfen anhebt, mit einer Kamera inspiziert und feststellt, ob sie reif für die Ernte sind. «Das geschieht automatisch», so Amélie Roche, Vizepräsidentin des verantwortlichen Verbandes. Das heisst: Der Roboter greift auf eine grosse Bilddatenbank von Pflanzen zurück, um ihren Zustand einzuschätzen. «Je nachdem werden sie entweder für die Astronauten geerntet, oder der Arm setzt die Pflanzen zurück an ihren Platz und das System passt die Bedingungen an.»

Links die Studierende der EPFL, rechts der Roboterarm.

Im GrowBotHub werden die Pflanzen ohne Erde gezogen. Ein Projekt von Studierenden der Technischen Universität Warschau wählt einen anderen Ansatz: Sie ziehen die Pflanzen in Monderde, die mit Bakterien gemischt wurde. In einer unscheinbaren, abgedichteten Box wachsen so grüner Salat, Endivie und Rucola heran.

Gabriela Mystkowksa von der Universität Warschau mit Monderde.

Ist dieser Mondsalat essbar? «Ja, wir könnten ihn problemlos essen», sagt Teammitglied Gabriela Mystkowksa. «Aber das werden wir nicht tun. Wichtiger als der Geschmack ist für uns die chemische Beschaffenheit des Salates, deshalb werden wir ihn zerlegen und analysieren.»

Ein Blick ins Kontrollzentrum im Verkehrshaus.

