Raumplanung 50 Besitzer müssen zittern: Diese Folgen hat das Bundesgerichtsurteil im Fall Neuenkirch Illegale Bauten dürfen nicht mehr geduldet werden, auch wenn sie seit Jahrzehnten stehen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Vom Urteil betroffen sind rund 50 hängige Baugesuche. Und das dürfte erst der Anfang sein. Christian Glaus 08.05.2021, 05.00 Uhr

Diese illegal gebaute Hütte im Krienser Hochwald wurde vom Zivilschutz abgerissen. Die Hütte war zuletzt im Besitz der Gemeinde Kriens. Bild: Pius Amrein (17. Mai 2016)

Der Kanton Luzern muss bei nicht bewilligten Bauten ausserhalb der Bauzone strenger werden. Das hat das Bundesgericht kürzlich im Fall einer Neuenkircher Baufirma entschieden. Auch Objekte, die älter als 30 Jahre sind und nicht nachträglich bewilligt werden können, müssen abgerissen werden. Das Urteil liegt zwar noch nicht in schriftlicher Form vor, dennoch werden dessen Folgen langsam erkennbar. Gemäss Roland Emmenegger, Leiter der kantonalen Abteilung Baubewilligungen, stehen rund 15'000 Gebäude ausserhalb der Bauzonen.

Dazu zählten etwa Wohnhäuser, Ställe, Werkstätten oder Silos. «Wie viele von der neuen Rechtsprechung betroffen sind, lässt sich nicht abschätzen», teilt Emmenegger mit. Ob sich der Kanton einen genaueren Überblick verschaffen muss, und welche weiteren Schritte nötig sind, prüft er nach Vorliegen des schriftlichen Urteils.

Einfacher ist die Aussage zu den hängigen Gesuchen ausserhalb der Bauzone. Diese müssen nun nach den neuen, strengeren Regeln beurteilt werden. Das betreffe zirka 50 Baugesuche, schreibt Emmenegger. Ein grosser Teil davon betrifft den Krienser Hochwald – das prominenteste Beispiel für die illegale Bautätigkeit im Kanton Luzern. Mit Stand Oktober letzten Jahres sind 19 Fälle hängig. Neuere Zahlen sind nicht verfügbar.

Insgesamt hatten die Behörden 149 nicht bewilligte Objekte am Pilatushang entdeckt, davon wurden 61 von den Besitzern freiwillig zurückgebaut. 16 Bauten wurden bisher von den Behörden geduldet, weil sie älter als 30 Jahre sind und nicht in einer Moorschutzzone stehen. Gemäss dem jüngsten Bundesgerichtsurteil müssten auch diese rückgebaut werden. Doch weil die Duldungen rechtskräftig sind, können diese Entscheide nicht mehr umgestossen werden. Darin sind sich Kanton, Stadt Kriens und die Luzerner Sektion von Pro Natura einig.

Stellvertretender Geschäftsführer von Pro Natura: «Urteil ist wegweisend»

Mit ihrem Vorgehen hat sich die Umweltorganisation nicht nur Freunde gemacht. Für teils heftige Reaktionen sorgte, dass auch die Kegelbahn beim Naturfreundehaus abgerissen werden musste, welche sich in einem geschützten Moor befand. Doch nun stützen die Bundesrichter die konsequente Linie der Umweltorganisation. Entsprechend zufrieden ist deren stellvertretender Geschäftsführer Samuel Ehrenbold: «Das Urteil ist wegweisend für die künftige Raumplanung und unterstützt uns in unseren Bestrebungen.» Vor fast zehn Jahren hat Pro Natura – nach einem Bundesgerichtsurteil zu einem Ferienhaus im Krienser Hochwald – einen Schwerpunkt auf die dortigen illegalen Bauten gelegt.

In vielen Fällen habe es sich um Kleinbauten gehandelt, bestätigt Ehrenbold, «doch das macht die Sache nicht besser. Viele davon befanden sich in Schutzzonen und wurden im Laufe der Jahre sukzessive erweitert und ausgebaut». Ehrenbold erinnert sich, dass Pro Natura «von den Krienser Behörden wiederholt verlangt hat, konsequenter gegen Bauten ausserhalb der Bauzone vorzugehen». Es ging dabei auch um jene Frage, welche das Bundesgericht nun beantwortet hat: Dürfen Bauten nach Jahrzehnten geduldet werden oder müssen auch sie verschwinden? «Wir setzten uns auch für zeitlich befristete Duldungen ein, sind bei den Krienser Behörden aber nie durchgedrungen.» Nun urteilt das Bundesgericht sogar noch strenger. «Für viele Fälle im Krienser Hochwald kommt der Entscheid zu spät», bedauert Ehrenbold.

Krienser Bauvorsteher begrüsst klarere Gesetzgebung

Hätten die Krienser also von Anfang an strenger sein sollen? «Es ist nicht so, dass wir ein duldsames Volk sind. Es war Usus in der Rechtsprechung, Objekte zu dulden, die älter als 30 Jahre sind und keine Schutzzonen tangieren», sagt Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) auf Anfrage. Durch Bundesgerichtsurteile sei diese in den letzten gut zehn Jahren laufend verschärft worden. Das jüngste Urteil sei eine Folge des politisch-gesellschaftlichen Diskurses in den letzten Jahren. «Die Werte der Bevölkerung haben sich in Richtung der von Pro Natura vertretenen Werte entwickelt.» Dass nun die Gesetzgebung klarer wird, begrüsst der Bauvorsteher.

Die Stadt hat in den letzten gut zehn Jahren massive Aufwände betrieben, um im Hochwald aufzuräumen; noch immer sind Fälle hängig. Und dennoch macht sich Maurus Frey bereits Sorgen um die Zukunft. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir in 10 bis 15 Jahren nicht die gleiche Geschichte wieder erleben», sagt er. Denn während die einen ihre Gebäude abreissen mussten, haben andere ihres ohne Bewilligung verändert oder gar neue erstellt. Per Oktober letzten Jahres waren der Stadt vier neue Fälle bekannt, die nun bearbeitet werden. Frey sagt dazu: «Es braucht eine intensivierte und regelmässige Baukontrolle und volle Härte beim Durchsetzen der Gesetze.»

Durchzogenes Zeugnis für Kanton und Gemeinden



Härte fordert auch Samuel Ehrenbold von Pro Natura Luzern. Der Umweltschützer stellt Kanton und Gemeinden ein durchzogenes Zeugnis aus: «Wir vermissen deren Engagement für eine Raumplanung, die den Schutz von Lebensräumen, den Schutz vor Zersiedelung und den Erhalt von Kulturland stärkt.»

Vom Kanton erwartet Ehrenbold, dass dieser von seiner Einstellung wegkommt, in erster Linie eine Bewilligungsbehörde zu sein. Er bezieht sich damit auf eine Aussage, die Roland Emmenegger in unserer Zeitung gemacht hatte. «Diese Haltung ist schon befremdend, immerhin geht es bei Bauten ausserhalb der Bauzone um Ausnahmebewilligungen.» Für Ehrenbold ist klar: «Der Kanton muss sich ein anderes Gesicht geben.»