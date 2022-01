Stadt Luzern Mitwirkung zur BZO-Revision abgeschlossen: FDP fürchtet Reduktion der Gebäudehöhen Die Stadt Luzern hat rund hundert Rückmeldungen zur Zusammenlegung der Bau- und Zonenordnungen (BZO) erhalten. Die FDP äussert Kritik, die Stadt hingegen will Fragen koordiniert beantworten. Simon Mathis Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt Luzern gelten momentan zwei verschiedene Bau- und Zonenordnungen (BZO): eine im Stadtteil Littau/Reussbühl, eine zweite im restlichen Stadtgebiet. Diese Aufteilung will der Luzerner Stadtrat aufheben. Er plant, die beiden BZO zusammenzulegen und so eine einheitliche rechtliche Grundlage zu schaffen. Die Zusammenlegung geht mit Anpassungen einher, die unter anderem der Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern Rechnung tragen (siehe Kasten). Vergangenen Oktober hat der Stadtrat das Vorhaben in die Vernehmlassung gegeben, mittlerweile ist sie abgeschlossen.

Blick auf die Luzerner Altstadt. Die hier geltende Zonenordnung soll auch auf Littau/Reussbühl übertragen werden. Symbolbild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2019)

An der Mitwirkung teilgenommen haben insgesamt etwa 100 Privatpersonen und Gruppierungen, sagt Daniel Rudin auf Anfrage. Er ist Ressortleiter Nutzungsplanung der Stadt Luzern und zuständiger Projektleiter. Eine Partei hat sich mittlerweile öffentlich zur BZO-Revision geäussert: die Stadtluzerner FDP. In einer Mitteilung kritisiert sie mehrere Konsequenzen derselben – obwohl sie die Zusammenführung selbst als «unerlässlich» bezeichnet. Vor allem ein Kritikpunkt lässt aufhorchen: Rückmeldungen von Fachpersonen wiesen darauf hin, dass die neue BZO die möglichen Gebäudehöhen «massgebend» reduziere, was die Flächen der Attikageschosse verkleinere.

Partielles Verbot fossiler Heizungen Die Zusammenlegung der Bau- und Zonenordnungen (BZO) der Stadtteile Littau/Reussbühl und Luzern ist mehr als eine Formalität. Mit ihr einher gehen diverse Änderungen, die auch, aber nicht nur die Energie- und Klimastrategie der Stadt aufgreifen. Dazu gehören ein partielles Verbot fossiler Heizungen und eine Pflicht zur energetischen Nutzung von neuen Flach- und Schrägdächern. Hinzu kommt, dass in «gewissen Gebieten mit starken Wertzunahmen» auch von Privaten ein Anteil an gemeinnützigen Wohnungen verlangt wird. Die finalisierte Bau- und Zonenordnung soll im Herbst 2022 öffentlich aufgelegt werden. Der Beschluss durch den Grossen Stadtrat und die Volksabstimmung erfolgen voraussichtlich im Herbst 2023. Ziel der Stadt Luzern ist, dass die BZO 2023 vom Regierungsrat genehmigt wird. (sma)

FDP fordert sorgfältige fachliche Prüfung

«Dies würde einer generellen Rückzonung entsprechen, was jedoch im Widerspruch zum Anliegen der Siedlungsentwicklung nach innen steht», schreiben die Freisinnigen. Vor allem auf Hanglagen hätten die neuen Regelungen «negative Auswirkungen». Um eine drohende Flut von Einsprachen gegen das Reglement zu vermeiden, müsse «dieses Thema zusammen mit Fachleuten nochmals sehr sorgfältig geprüft werden».

Laut dem Onlineportal «Dialog Luzern» soll es im Stadtteil Littau/Reussbühl zu Umzonungen und Aufzonungen kommen, nicht jedoch zu Rückzonungen. Was ist also vom Vorwurf der FDP zu halten? Auf Anfrage erläutert Daniel Rudin: «Im Sinne der inneren Verdichtung sind wir bestrebt, dass eher in die Höhe als in die Breite gebaut wird.» Die Revision soll also grundsätzlich eher zu einer Erhöhung der Bauhöhen führen. Aus dem Stegreif kann Rudin nicht nachvollziehen, wie die FDP auf ihre Berechnungen gekommen ist. Bei der Erarbeitung der neuen Lösung wurden neben einem internen Bearbeitungsteam auch externe Fachpersonen beigezogen.

Zusammenlegung sei «komplexe Angelegenheit»

Daniel Rudin betont: «Die Überführung der BZO Littau/Reussbühl in die Parameter der BZO Luzern ist eine komplexe Angelegenheit, die sich nicht einfach 1:1 übertragen lässt.» Das mache auch die Beantwortung einzelner losgelöster Kritikpunkte anspruchsvoll. Rudin weist darauf hin, dass die Stadt Luzern alle Rückmeldungen voraussichtlich bis spätestens diesen Sommer beantworten werde. Hierfür sind aufgrund der Mitwirkungseingaben teilweise auch nochmals zusätzliche Analysen erforderlich. «Wir sind dankbar, dass wir bereits in diesem Stadium diese Inputs erhalten haben und nicht erst im Rahmen der öffentlichen Auflage», sagt Rudin. «Die Eingaben werden nun durchgearbeitet und der Stadtrat wird diskutieren, welche Anpassungen aufgrund der Rückmeldungen noch vorgenommen werden.»

Auch dies sei ein komplexes Vorhaben, das eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde. Deshalb wolle und könne die Stadt bis dahin auch nicht tiefer auf einzelne Voten eingehen – auch wenn sie öffentlich geäussert würden. «Die Antworten müssen koordiniert erfolgen, sonst verliert man sich in Diskussionen um Einzelfragen.»

