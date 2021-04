Raumplanung «Kulmerau wird zum Tod verurteilt» – Rückzonungen in Triengen sorgen für Unmut 3,11 Hektaren muss Triengen rückzonen. Weil ein Grossteil davon in den Ortsteilen Winikon und Kulmerau liegt, regt sich Widerstand. Der Bauvorsteher wehrt sich gegen die Vorwürfe. Dominik Weingartner 28.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laut Bericht keine kompakte Siedlung: der Trienger Ortsteil Kulmerau. Bild: Manuela Jans-Koch (25. April 2021)

Wie seine Amtskollegen in vielen anderen Gemeinden hat der Trienger Bauvorsteher Daniel Schmid zurzeit eine undankbare Aufgabe zu erfüllen: Er muss in seinem Dorf Rückzonungen vornehmen. Insgesamt sollen in Triengen 3,11 Hektaren Bauland in die Landwirtschaftszone überführt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Botschaft zur Teilrevision der Ortsplanung bekanntgegeben. Für die betroffenen Grundstückbesitzer bedeutet dies der Verlust von potenziell lukrativem Bauland. Ein heikles Geschäft für den Gemeinderat.

In Triengen kommt hinzu, dass vor allem die Ortsteile Winikon und Kulmerau betroffen sind. Das sind Dörfer, die bis vor zwölf beziehungsweise 16 Jahren noch eigenständige Gemeinden waren, bis sie schliesslich wie auch Wilihof mit Triengen fusionierten. In Winikon sind vier Parzellen mit insgesamt 1,4 Hektaren Fläche von den Rückzonungen betroffen. In Kulmerau sind es 1,2 Hektaren auf neun Parzellen. Die restlichen 0,51 Hektaren verteilen sich auf Wilihof, Dieboldswil und Triengen.

Alles anzeigen

Versprechen gebrochen?

Für Josef Brunner, von 1983 bis 2004 letzter Gemeindepräsident von Kulmerau, ist dieses Verhältnis unverständlich. Er verweist auf Versprechungen, die während des Fusionsprozesses von der Gemeinde Triengen gemacht worden seien. «Bei diesen Verhandlungen hat der Gemeindepräsident von Triengen stets ausdrücklich versprochen, die Anliegen der Wilihöfer und der Kulmerauer gleich zu behandeln wie diejenigen der Trienger», sagt er. Dieses Versprechen löse der aktuelle Gemeinderat nun nicht ein.

«Er verstösst somit in gröbster Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben.»

Daniel Schmid

Bauvorsteher Daniel Schmid wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Es seien alle Ortsteile von Rückzonungen betroffen. «Der Spielraum der Gemeinde war nicht sehr gross», sagt er. Schmid betont: «Wir haben alle Grundstücke gleich beurteilt. Die Beurteilung wurde auf alle Ortsteile gleich angewandt.» Der Gemeinderat habe die Interessen von Winikon und Kulmerau durchaus im Blick. «Aber es gibt gesetzliche Grundlagen, die wir umsetzen müssen», sagt er. In Kulmerau gebe es auch nach der Rückzonung Potenzial für Verdichtung. Aber: «Als Auswirkung auf die Annahme der Zersiedelungsinitiative werden in absehbarer Zeit keine neuen Einfamilienhausquartiere entstehen», so Schmid.

Das ist genau das, was dem ehemaligen Kulmerauer Gemeindepräsidenten Josef Brunner Sorgen macht. Er fürchtet, dass sein Dorf ausstirbt. «Die Jungen müssen weggehen, die können gar nicht mehr bauen.» Brunner:

«Der Ortsteil Kulmerau wird damit bewusst zum Tod verurteilt, jegliche Weiterentwicklung wird verhindert.»

Tatsächlich liegen die betroffenen Parzellen in Kulmerau zum Teil mitten im Siedlungsgebiet – falls man im Falle von Kulmerau überhaupt davon sprechen kann. Denn im Planungsbericht der Gemeinde heisst es: «Der Ortsteil Kulmerau könne aufgrund seiner Lage und der generell lockeren Bebauungsstruktur nicht als kompakte Siedlung betrachtet werden. Eine Siedlungsentwicklung sei raumplanerisch unzweckmässig.»

Triengen hat Raumplanungsgesetz deutlich zugestimmt

Gemeinderat Schmid geht nicht davon aus, dass die Rückzonungen alte Gräben zwischen den Trienger Ortsteilen aufreissen wird. «Ich kann verstehen, dass die betroffenen Grundeigentümer nicht glücklich sind über die Rückzonungen.» Aber auch Triengen habe der Änderung des Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013 mit fast 65 Prozent Ja-Anteil zugestimmt. Die jetzigen Rückzonungen sind eine Folge dieser Reform. Zudem sagt Schmid, dass viele Bauparzellen jahrzehntelang unbebaut geblieben seien.

Die öffentliche Auflage der Teilrevision der Ortsplanung dauert noch bis zum 11. Mai. Im Sommer will der Gemeinderat Einspracheverhandlungen führen, bevor die Gemeindeversammlung im Herbst über das Geschäft entscheidet. Schmid spricht von einem «sehr schwierigen Geschäft». Auch ihm würden die betroffenen Grundeigentümer leidtun.

«Aber wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Wir müssen überdimensionierte Bauzonen reduzieren.»