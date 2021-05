Raumplanung Neuenkirch ist erst der Anfang: Bund will noch härter gegen illegale Bauten vorgehen Nach dem «Fall Neuenkirch» muss der Kanton Luzern seine Praxis bei Bauten ausserhalb der Bauzone verschärfen. Doch das reicht dem Bundesamt für Raumentwicklung nicht. Es will ein noch härteres Vorgehen und die Gemeinden entmachten. Dass Letzteres nötig sei, zeige der Luzerner Fall exemplarisch. Christian Glaus 29.05.2021, 05.00 Uhr

Der Werkhof der Baufirma Muff im Sellenboden ist illegal in der Landwirtschaftszone erstellt worden. Bild: Luzerner Zeitung (2. Dezember 2016)

«Wenn die Verfügung der Gemeinde zu lange auf sich warten lässt, werden wir aktiv.»

Thomas Kappeler, Sektionschef Recht beim Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), spricht im «Fall Neuenkirch» Klartext. Dies, nachdem das Bundesgericht den Fall genutzt hat, um einen Grundsatzentscheid zu fällen: Nicht bewilligte Bauten können nicht geduldet werden, auch wenn sie älter als 30 Jahre sind (Ausgabe vom 30. April). Damit stellt das Gericht die bisherige Praxis im Kanton Luzern auf den Kopf. Kappeler erwartet nun, dass die Gemeinde Neuenkirch rasch einen Entscheid fällt und die betroffene Baufirma Muff anweist, all ihre Bauten im Sellenboden abzubrechen.

Kappeler hält den Druck auf die Gemeinde hoch. Das ist nur konsequent: Schon im September 2017 hat das ARE die Geduld verloren und den Kanton aufgefordert, ein Nutzungsverbot für das Grundstück zu prüfen. Es sei absehbar, dass sämtliche Bauten abgebrochen werden müssen. Doch es kam anders: Der Gemeinderat drückte beide Augen zu und verschonte wenigstens jene drei der 14 Gebäude vor einem Abriss, die älter als 30 Jahre sind. Das Kantonsgericht stützte diesen Entscheid. Nun kam das Bundesgericht zu einem anderen Ergebnis. Thomas Kappeler ist froh über diesen Grundsatzentscheid, weil nicht mehr unterschieden wird zwischen über 30-jährigen und jüngeren Bauten. «Dass diese Differenzierung nun wegfällt, macht die Sache einfacher.»

Gemeinderat will rasch vorwärts machen

Der Neuenkircher Gemeinderat hat kürzlich das Vorgehen im Fall der Baufirma besprochen. Wann mit einem Entscheid zu rechnen ist, kann Präsident Kari Huber (CVP) indes nicht sagen. «Wir warten noch immer auf das schriftliche Urteil des Bundesgerichts.» Dieses sei wichtig, weil es konkrete Handlungsanweisungen beinhalten könne. «Wir würden es begrüssen, wenn das Gericht beispielsweise eine Frist für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands setzt», sagt Huber. Doch unabhängig davon stellt er klar, dass er rasch vorwärts machen will: «Wir wollen kurze Fristen setzen und das Verfahren sauber durchziehen. Damit ist der Sache am meisten gedient.» Der Unternehmer solle die Möglichkeit haben, einen neuen Standort zu suchen. Versuche dieser aber auf Zeit zu spielen, sei auch «ein Nutzungsverbot möglich».

Ein Nutzungsverbot steht für Thomas Kappeler vom ARE in diesem Fall nicht im Vordergrund. Die Baufirma sei nun gehalten, zeitnah einen Ersatzstandort zu finden. Kappeler geht davon aus, dass der Fall bald abgeschlossen sein wird, selbst wenn die Baufirma den Wiederherstellungsentscheid der Gemeinde erneut anfechten sollte. Weil nach dem Bundesgerichtsurteil die Ausgangslage klar sei, könnten die Gerichte einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen.

Regeln sollen noch strenger werden

Dennoch strebt das ARE eine Verschärfung der bisherigen Praxis an – erneut via Bundesgericht. Das Amt prüft derzeit eine Beschwerde in einem Fall, welcher nicht den Kanton Luzern betrifft. Ziel ist laut Kappeler, dass künftig die Baupolizei bereits ein Nutzungsverbot verfügen kann, wenn sie feststellt, «dass eine Baute ohne oder in Abweichung einer Baubewilligung erstellt wurde». Erst recht sei ein Nutzungsverbot nötig, wenn, «wie im ‹Fall Neuenkirch›, sogar feststeht, dass der rechtmässige Zustand wiederhergestellt werden muss.» Für diese Verschärfung könnte das Bundesgericht mit einem weiteren Grundsatzentscheid sorgen. Kappeler begründet die Pläne damit, dass die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oft über Jahre verzögert werde – «oft wegen angeblicher Verfahrensfehler». Damit werde benachteiligt, wer sich ans Recht hält.

Noch in einem weiteren Punkt will der Bund dafür sorgen, dass Bausünder härter angepackt werden. Mit einer Revision des Raumplanungsgesetzes will er unter anderem erreichen, dass Teile der Baupolizei kantonalisiert werden. Künftig könnten nicht mehr die Gemeinden allein entscheiden, ob bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzonen auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verzichtet wird. Das soll nur noch mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde möglich sein. Nötig sei dies, weil sich immer wieder zeige, dass die Gemeinden an ihre Grenzen stossen. Als Beispiel nennt Thomas Kappeler den Fall Neuenkirch: «Dieser zeigt exemplarisch, wie eine Gemeinde jahrelang nicht mit voller Wucht gegen ein lokales Gewerbe vorgehen kann.» Für das ARE ist klar, dass die Kantone dank grösserer Distanz zu den Bauherren konsequenter durchgreifen könnten.

«Haben nicht geschlampt»

Neuenkirch als Negativbeispiel? Kari Huber und seine Gemeinderatskollegen sehen sich seit Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, im Fall der Baufirma zu viel Zeit verstreichen zu lassen. «Gegen den Vorwurf, wir hätten geschlampt, wehre ich mich. Das sagen nur jene, die den Sachverhalt nicht kennen», sagt Huber, der in einer teilweisen Kantonalisierung der Baupolizei durchaus positive Aspekte erkennt: Sie würde etwas Druck von den Schultern der Gemeinderäte nehmen. Doch sieht Huber auch Nachteile: Ein Gemeinderat kenne die örtliche Situation und könne dieser Rechnung tragen.

Auf den «Fall Neuenkirch» wird das revidierte Raumplanungsgesetz keinen Einfluss mehr haben. Während der Prozess für die Gesetzesanpassung erst anläuft, neigt sich der Rechtsstreit dem Ende zu. Dieser hat viel Frust verursacht, aber wenigstens in einem Punkt Klarheit geschaffen: illegal ist illegal – unabhängig davon, wie lange eine Baute schon steht.