RAV im Kanton Luzern: Digitaler Schub sorgt für Veränderungen

Interview Die RAV im Kanton Luzern erleben digitalen Schub: «Die geografische Distanz relativiert sich für unsere Kunden» Die Abläufe in den Arbeitsvermittlungszentren haben sich während der Pandemie verändert. Beratungsgespräche können neu auch per Telefon oder künftig per Videokonferenz stattfinden. Dies wirkt sich auf diverse Bereiche aus. Susanne Balli Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Drei der fünf Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Luzern sollen im Jahr 2025 am neuen Standort des Luzerner Sozialversicherungszentrums Wirtschaft Arbeit Soziales (WAS) zusammengeführt werden. Die beiden RAV Wolhusen und RAV Sursee bleiben an ihren bestehenden regionalen Standorten, wie es kürzlich in einer Mitteilung hiess. Karin Lewis, Bereichsleiterin WAS wira, erklärt im Interview, wie sich die Prozesse bei den RAV in den letzten Jahren verändert haben.

Bleiben die Arbeitsplätze der 90 Mitarbeitenden (82 Vollzeitstellen) in den drei RAV Emmen, Luzern und Pilatus trotz Zusammenschluss erhalten?

Karin Lewis: Es ist kein Abbau geplant. Vorbehalten bleiben natürlich Schwankungen im Arbeitsmarkt. In der Pandemie wurden 35 zusätzliche – meist befristete – Stellen aufgebaut. Glücklicherweise zeigt sich der Arbeitsmarkt aktuell wieder robuster und der Stellenetat konnte reduziert werden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.

Karin Lewis. Bild: PD

Hat sich die Pandemie auf die Arbeit und Beratung an den RAV stark ausgewirkt?

Ja, ganz klar. Innert kurzer Zeit wurde auf Homeoffice und Beratungsgespräche per Telefon umgestellt. Die Beratung per Telefon ist aus rechtlichen Gründen erst seit kurzem möglich. In Zukunft werden auch Gespräche per Video durchgeführt. Diese Entwicklung sowie die rasch fortschreitende Digitalisierung führen dazu, dass das physische Erscheinen unserer Kunden im RAV nicht mehr in allen Fällen notwendig ist. Die geografische Distanz zum RAV relativiert sich somit für unsere Kunden.

Wenn man arbeitslos wurde, musste man bisher persönlich aufs RAV und dann regelmässig vorbeikommen. Ist dieser Gang also hinfällig geworden?

Nein. Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung kann seit 1. Juli 2021 zwar online erfolgen, ist aber weiterhin auch vor Ort möglich. Um die Anmeldung abzuschliessen, muss die Prüfung der Identität an einem unserer RAV-Standorte erfolgen. Weiter ist das erste Beratungsgespräch im RAV vor Ort vorgesehen. Über mehrere Monate in 2020 sowie 2021 wurde der gesamte Prozess jedoch rein telefonisch durchgeführt. Eine entsprechende Pandemieweisung vom Seco machte diese Abweichung vom Gesetz möglich.

Dann wird bei den RAV künftig also beides angeboten, die Onlineberatung und die Beratung vor Ort?

Die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, die am 1. Juli 2021 in Kraft trat, lässt offen, in welcher Form die Beratungsgespräche in Zukunft erfolgen sollen. Die persönliche Beratung soll aber weiterhin im Zentrum stehen. Im Einzelfall wird entschieden, welche Form optimaler ist. Ziel ist und bleibt die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung der Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.

Worin liegen die Vorteile der digitalen Beratung?

Durch die Onlineberatung gibt es eine administrative Entlastung für Stellensuchende und Personalberatende. Daher stehen mehr Ressourcen für die Beratung und Vermittlung zur Verfügung. Und da der Anreiseweg wegfällt, können sich auch kurze Austausche lohnen. Je nach Situation kann ein kürzeres Beratungsintervall für eine rasche Wiedereingliederung sinnvoll sein. Dies speziell am Anfang der Stellensuche. Durch ein Log-in auf www.arbeit.swiss kann der Prozess weiter vereinfacht werden. Die Stellensuchenden können ihre Dokumente, wie zum Beispiel Lebensläufe, digital hochladen. Zudem können sie Arbeitsbemühungen sowie das Formular «Angaben zur versicherten Person» einfach und ortsunabhängig online einreichen und digital bewirtschaften. Das Drucken von Dokumenten und ein allfälliges Scannen sowie die Papierdossiers der Stellensuchenden fallen weg.

Und die Nachteile?

Es gibt Stellensuchende, die sich in der digitalen Welt nicht so gut orientieren können. Mangelnde IT-Kenntnisse, fehlende Infrastruktur und natürlich nicht zuletzt sprachliche Barrieren können den digitalen Austausch erschweren. Für diese Kunden bleibt das Angebot vor Ort sehr wichtig. Über digitale Gefässe geht zudem das Zwischenmenschliche etwas verloren. Bei einem Gespräch vor Ort im RAV kann besser ein persönliches Verhältnis aufgebaut werden.

Am Standort Eichhof West soll ab 2025 ein Kompetenzzentrum der Arbeitsvermittlung entstehen. Welche Angebote findet man künftig dort vor?

Am Standort Eichhof West werden die Dienstleistungen von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales unter einem Dach zusammengeführt: Künftig befindet sich dort die Ausgleichskasse Luzern, die IV Luzern und das wira Luzern, wo Fachleute zum Thema Arbeitsmarkt arbeiten. Neben den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sind auch die Arbeitslosenkasse, die kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht und die Kantonale Amtsstelle (Kast) und Recht dem wira Luzern angegliedert.

Wie viele Arbeitsplätze sind das künftig?

Man rechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit zirka 700 Arbeitsplätzen. Im Standort Eichhof West wird ein modernes Raumkonzept, das Open-Space-Konzept, umgesetzt. Es bietet unterschiedliche Möglichkeiten zum Arbeiten.

Was muss man sich unter diesem Konzept vorstellen?

Für die RAV-Beratung bedeutet dies, dass die Beratungsgespräche in einem offenen Setting stattfinden, wobei immer geschlossene Räume für diskrete Gespräche vorhanden sind. Bereits in mehreren Kantonen wird das Konzept angewendet. Die offene Atmosphäre wird von den Stellensuchenden grösstenteils begrüsst.

Wie viele Beratungen wurden im letzten Jahr an den fünf RAV im Kanton Luzern durchgeführt?

In den letzten zwölf Monaten wurden in den RAV im Kanton Luzern rund 71’000 Beratungsgespräche, telefonisch oder vor Ort, durchgeführt.

Was hat sich seit der Coronapandemie auf dem Arbeitsmarkt verändert?

Nachdem mit dem Beginn der Coronapandemie die Altersgruppe 15 bis 24 überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen war, hat sich die Situation in dieser Altersgruppe deutlich entspannt. Wir stellen jedoch fest, dass sich der Anteil der Stellensuchenden 50 plus in den letzten Monaten leicht erhöht hat.

Welche Branchen spüren die Folgen der Pandemie besonders stark?

Die Gastronomie und Hotellerie sowie die Logistikbranche. Während in der Logistikbranche durch den verstärkten Onlinehandel mehr Arbeitskräfte gesucht werden, leidet die Gastronomie/Hotellerie unter dem Weggang jener Arbeitskräfte, die sich während des Lockdowns neu orientiert haben. In diesen Branchen ist der Personalbedarf enorm, und es bieten sich gute Möglichkeiten für Quereinsteigende.

