Im 173 Seiten starken Planungsbericht Klima und Energie nimmt der Kanton Luzern immer wieder Bezug zum mittlerweile abgelehnten nationalen CO 2 -Gesetz. Der Totalrevision wird sogar ein eigenes Kapitel gewidmet (2.2.2). Auch heisst es: «Die auf kantonaler Ebene umsetzbaren Massnahmen stehen in engem Bezug zur Bundespolitik und sind auf die bestehende Gesetzgebung sowie das neue CO 2 -Gesetz abgestimmt.»

Ein Beispiel ist der Klimafonds. Ein nationaler Fonds hätte auch für die Finanzierung von Massnahmen im Kanton Luzern genutzt werden können. Ein weiteres Beispiel sind Lenkungsmassnahmen, die etwa bei Brennstoffen auf nationaler Ebene verschärft werden müssten. Andere Massnahmen wie die breite Nutzung des Waldes als CO 2 -Speicher würden ihre Wirkung erst richtig entfalten, wenn sie national koordiniert würden. Letztlich gibt es auch im Gebäudebereich Grenzen für kantonale Alleingänge. Zwar gibt es bereits vereinheitlichte Mustervorschriften im Energiebereich. Doch die Revision des nationalen CO 2 -Gesetzes wäre in entscheidenden Punkten weitergegangen. Vorgesehen war unter anderem, dass ab 2023 ein CO 2 -Grenzwert für Gebäude eingeführt wird. (avd)