Kosmetik: SP Luzern kritisiert Massnahmen für Geringverdienende

Reaktionen «Reine Kosmetik»: Massnahmen zur Entlastung von Niedrigverdienenden gehen Luzerner SP zu wenig weit Mit Anpassungen bei Steuertarifen, Prämienverbilligung und Kinderbetreuung will die Luzerner Regierung Haushalte mit tiefen Einkommen entlasten. Das freut die Bürgerlichen ‒ und irritiert die SP. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 26.04.2022, 16.33 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat will unter anderem die Steuertarife für Geringverdienende anpassen. Bild: Pius Amrein (St.Erhard, 5. März 2021)

Der Luzerner Regierungsrat stellt für den Kanton ein gutes Zeugnis aus: Die Instrumente der sozialen Sicherheit wie Sozialhilfe oder Prämienverbilligung seien mehrheitlich so aufeinander abgestimmt, dass sich Arbeit lohne und die Bevölkerung ein ausreichendes Auskommen habe, so die Bilanz im kürzlich veröffentlichten Wirkungsbericht. Nachholbedarf ortet die Regierung allerdings bei den Haushalten mit finanziell bescheidenen Verhältnissen. Sie sollen mit Anpassungen bei den Steuertarifen, bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) und bei der Kinderbetreuung besser entlastet werden.

Das sollte die Sozialdemokraten eigentlich freuen. Doch in einer Medienmitteilung schreiben sie, dass der Handlungsbedarf gross bleibe. «Erstaunt und enttäuscht» äussert sich SP-Präsident und -Kantonsrat David Roth über die geplanten Massnahmen. Erstaunt, weil er bereits mit einer Motion verlangt hat, tiefe und mittlere Einkommen zu entlasten, der Regierungsrat diese Motion im Dezember aber nicht einmal als Postulat entgegennehmen wollte. Die Vorschläge der Regierung sieht Roth als indirekte Antwort auf die Kita-Initiative der SP und die Forderung nach höherer Prämienverbilligung für mittlere Einkommen.

«Hohe Einkommen hofiert»

Enttäuscht ist der Stadtluzerner SP-Politiker nach einem genaueren Blick auf die Massnahmen der Regierung. Einzig bei der steuerlichen Entlastung werde sie konkreter. Und dort zeige sich: «Was die Regierung vorhat, hat wenig mit der Bekämpfung von Armut zu tun, sondern ist rein kosmetische Veränderung.» Die Luzernerinnen und Luzerner könnten nächstes Jahr mit rund 120 Millionen Franken zusätzlichen Prämienkosten belastet werden:

«Das wird nicht nur Menschen mit tiefen, sondern insbesondere mit mittleren Einkommen enorm treffen. Die Vorschläge der Regierung sind zu marginal, um den Kaufkraftverlust zu stoppen.»

SP-Fraktionschef Marcel Budmiger fügt an: «Der Gesundheitsdirektor verspricht seit Jahren Verbesserungen bei der IPV, obwohl sie der Regierungsrat in eigener Kompetenz per Verordnungsänderung umsetzen könnte.» Dass der Kanton mehr tun könne, sagen auch die Grünen. Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch:

«Wir fordern den Regierungsrat auf, Haushalte mit geringem Einkommen zeitnaher wirkungsvoll zusätzlich zu entlasten.»

Zudem dürfe der Kanton die Leistungen nicht wieder herunterschrauben, wenn sich die finanzielle Situation verschlechtert.

Steigende Prämien im Blick behalten

Zufriedener äussern sich die bürgerlichen Parteien. Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum sagt, der Kanton müsse das Monitoring auf jeden Fall fortführen. «Dabei sind insbesondere die stark steigendenden Krankenkassenprämien, aber auch die steigenden Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen.» Es sei gut, dass eine Abschaffung der Heiratsstrafe bei der IPV geprüft werde, wie dies die Mitte schon lange fordere. Die FDP stellt sich laut Fraktionschef Georg Dubach ebenfalls hinter die Massnahmen. Besonders begrüsst würden die Vorschläge zur Kinderbetreuung. Familien würden ab dem zweiten Kind aus finanziellen Gründen oft Alternativen zur Kita suchen:

«Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollten die Geschwisterrabatte erhöht oder die Tarife für Geschwister angepasst werden.»

Das Schrauben an Steuertarifen ist laut SVP-Fraktionschef Armin Hartmann nur eine Möglichkeit, um Schwelleneffekte zu beseitigen. Eine andere sei der Steuererlass. «Es wird Aufgabe einer grösseren Auslegeordnung sein, welche steuerpolitischen Massnahmen richtig sind.» Bei den Betreuungsgutscheinen müsse sich der Kanton zurückhalten, weil es sich um eine kommunale Aufgabe handle. Die GLP unterstützt laut Fraktionspräsidentin Claudia Huser seit je den Abbau von Schwelleneffekten. «Zudem entspricht es genau unseren Forderungen, weiterhin auf Betreuungsgutscheine für die familienergänzende Kinderbetreuung zu setzen und dass der Kanton eine aktivere Rolle bei der Aufsicht, Qualitätssicherung und dem Monitoring einnehmen soll.»

