Corona: Zentralschwer Reaktionen auf mögliche Zertifikatspflicht

25.08.2021

Geht es nach dem Bundesrat, sollen künftig nicht nur Fussball-Fans die Zertifikats-App aufrufen. Bild: Manuela Jans-Koch (24. Juli 2021)

Was der Bundesrat am Mittwochnachmittag ankündigte, ist einschneidend. Künftig soll in praktisch allen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Zertifikatspflicht gelten. Also in den Innenräumen von Restaurants, Museen, Zoos, Fitnesscentern, Kletterhallen, Hallenbädern oder Casinos. Noch ist nicht entschieden, ob und wann die Ausweitung der Zertifikatspflicht kommt. Bis am Montag können sich die Kantone und Sozialpartner im Rahmen einer Konsultation äussern. Was würde die Massnahme für die verschiedenen Branchen im Kanton Luzern bedeuten? Wir haben nachgefragt.

Grundsätzlich ist der Branchenverband Gastro Luzern gegen die Einführung des Zertifikates. Aber weil eine Schliessung der Restaurants nicht in Frage kommt, muss der Verband unter gewissen Bedingungen mit einer Zertifikatspflicht leben, wie Präsident Ruedi Stöckli sagt: «Erstens sollte die Zertifikatspflicht in der ganzen Schweiz eingeführt werden, für alle Kantone gleich. Zweitens sollte gewährleistet sein, dass die Mitarbeiter von der Zertifikatspflicht ausgenommen sind.» Immerhin habe der Bundesrat angedeutet, das Personal von der Zertifikatspflicht zu befreien, wenn dafür andere Massnahmen wie das Tragen einer Maske umgesetzt werden.

Was eine allfällige Umsetzung der Zertifikatspflicht betrifft, ist Stöckli nicht alarmiert; Gäste können am Tisch empfangen werden und dann könne nach dem Zertifikat gefragt werden. «Dass dann ungeimpfte Gäste aus dem Restaurant gewiesen werden müssen, ist sehr ärgerlich, vom Aufwand aber machbar – auch wenn es sicher nicht unsere Aufgabe ist, Polizei zu spielen.» Viel mehr sorgt sich Ruedi Stöckli um den Gästerückgang und um die Spaltung der Gesellschaft. «44 Prozent der Bevölkerung werden ausgegrenzt, was sicherlich nicht förderlich ist.» Von Bekannten aus Frankreich hat er erfahren, dass diese in ihren Gasthäusern bis zu 40 Prozent weniger Umsatz machen, wenn die ungeimpften Gäste fernbleiben müssen. «Das bereitet mir mit Blick auf die tiefere Impfrate in der Schweiz schon Sorgen.»

Laut Ruedi Stöckli müsse die Gastronomie einmal mehr den Kopf herhalten für Menschen, die sich in den Ferien mit dem Virus angesteckt haben. «Schlimm ist, dass 40 Prozent der Ansteckungen in Südosteuropa passiert sind, Rückkehrer aus solchen Ländern müssten in Quarantäne.» Gastro Luzern geht aber davon aus, dass die Impfbereitschaft in den nächsten Wochen zunehmen wird.

Bruno Keiser und Richi Portmann sind Mitgründer und Mitinhaber von Spartakus Fitness mit Centern in Emmen und Rothenburg. «Sollte die Zertifikatspflicht kommen, wäre das eine Katastrophe», sagen beide. Sie schätzen, dass rund 60 Prozent der Fitnesskunden nicht geimpft sind. Das sei in der Szene normal. «Der Aufwand, um die jetzt schon hohen Auflagen zu erfüllen, ist riesig.» Demgegenüber habe es bis jetzt keine nachweisliche Ansteckung in den Fitnesscentern gegeben. «Das ist unverhältnismässig.»

Campus Sursee in Oberkirch wäre mit dem Restaurant Baulüüt und der Sportarena gleich mehrfach von der Zertifikatspflicht betroffen. «Sie würde unsere internen Prozesse erschweren, und wir müssten mit einem Umsatzrückgang rechnen», sagt Mediensprecher Fabio Colle. Wie eine Umsetzung der Zertifikatspflicht aussehen würde, sei noch nicht abzuschätzen. «Wir müssen die Umsetzung gegebenenfalls in Ruhe anschauen.»

Durchaus auch Positives kann das Verkehrshaus in Luzern einer möglichen Zertifikatspflicht abgewinnen, wie Direktor Martin Bütikofer sagt: «Dann könnten wir das Filmtheater und das Planetarium wieder voll besetzen statt nur zu zwei Dritteln.» Es gebe zwar in der Eingangshalle einen zusätzlichen Kontrollaufwand; sei aber zu bewältigen. Das schlimmste Szenario wäre eine Schliessung. Das gelte es nun zu verhindern. Anders als die Gastronomie und Fitnessbranche rechnet Bütikofer bei einer Zertifikatspflicht nur mit einem leichten Besucherrückgang. Denn als Familiendestination spreche das Verkehrshaus breite Kreise an. Wenn der Vater nicht geimpft ist, könne noch immer die Grossmutter mitgehen. Das Bedürfnis der Familien sei da; das habe die hohe Nachfrage in diesem Sommer gezeigt.

Das Grand Casino Luzern konnte die Folgen einer möglichen Ausweitung der Zertifikatspflicht noch nicht evaluieren, wie CMO Philipp Albrecht auf Anfrage sagt. Man setze schon heute umfangreiche Schutzkonzepte um und befolge alle Weisungen der Behörden. «Wir dürfen bei uns Gäste aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland begrüssen. Für uns ist deshalb vor allem wichtig, dass überall in der Schweiz einheitliche Regeln gelten, die für Betreiber von Restaurants, Clubs und Casinos möglichst einfach zu handhaben sind.»

Der Luzerner Regierungsrat wird sich im Rahmen der Konsultation dazu äussern, was er von der Ausweitung der Zertifikatspflicht hält. Sollte die Massnahme umgesetzt werden, ist laut Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP) eine gesamtschweizerische Lösung sehr wichtig: «Ein Flickenteppich mit kantonal unterschiedlichen Lösungen soll vermieden werden. Es wäre für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar und auch nicht verständlich, wenn in jedem Kanton eine andere Lösung gelten würde. Darum begrüsse ich eine gesamtschweizerisch einheitliche Regelung.»

Definitiv werden Tests, die für das Zertifikat nötig sind, ab 1. Oktober selbst bezahlt werden müssen. Dazu sagt Graf: «Der Bundesrat hat hier einen Kompromiss gefunden zwischen den verschiedenen Rückmeldungen, die es im Rahmen dieser Konsultation gegeben hat. Ich begrüsse es, dass sowohl Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht von der Kostenpflicht betroffen sind als auch Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.»