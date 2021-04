Kanton Luzern Erleichterung, Verunsicherung – und Ruf nach weiteren Lockerungen: Das sind die Reaktionen zu den Coronaentscheiden Dass Restaurants ihre Terrassen und Fitnesszentren ihre Krafträume ab Montag wieder öffnen dürfen, kommt in den Branchen gut an. Sie verlangen aber vom Bundesrat genauso wie der Luzerner Regierungspräsident Reto Wyss und die Spitzen der Wirtschaftsverbände eine möglichst schnelle Neubeurteilung der Lage. Lukas Nussbaumer

und Alexander von Däniken 14.04.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Buchmann bereitet die Sunset Bar der «Seeburg» für die Wiedereröffnung vor.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 14. April 2021)

Was sagen Politiker, Wirtschaftsvertreter, Gastronomen, Fitnesszenterbetreiber und Hochschulen von den Lockerungsschritten des Bundesrats, die am 19. April in Kraft treten? Wir haben nachgefragt.

Inhaltsverzeichnis Politik

Wirtschaftsverbände

Gastronomie

Fitnesszentren

Hochschulen

Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren haute Mitte März mächtig auf den Putz und verlangte die «schnellstmögliche Öffnung der noch geschlossenen Wirtschaftsbereiche unter Einhaltung der vor dem Lockdown eingeführten Schutzkonzepte». Namentlich gelte dies für die Gastronomie sowie für Fitness- und Sportbetriebe, aber auch für die Event- und Reisebranche und Kulturbetriebe. Nun ist der Bundesrat dieser Forderung in mehreren Punkten nachgekommen. Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss zeigt sich denn auch «positiv überrascht von diesen Schritten. Die Lockerungen geben der Bevölkerung wie von uns gefordert eine Perspektive.» Zu grossen finanziellen Entlastungen bei Bund und Kantonen würden die Erleichterungen zwar nicht führen, räumt Wyss ein. Doch der CVP-Politiker geht von weiteren Lockerungen aus:

«Ich erwarte vom Bundesrat Ende April Aussagen dazu, ob weitere Schritte möglich sind.»

Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) hat sich kürzlich vehement für eine vollständige Lockerung eingesetzt. Der nun angekündigte Zwischenschritt ist laut KGL-Direktor Gaudenz Zemp zwar eine Enttäuschung. Allerdings habe man im Vorfeld aufgrund von Anzeichen das Beibehalten des Status quo befürchten müssen. Deshalb halte sich der Missmut jetzt in Grenzen:

«Es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es muss jetzt zügig weitergehen.»

Stossend sei, dass der Bundesrat an der Homeoffice-Pflicht festhalte: «Der Entscheid sollte den Betrieben überlassen werden. Eine Pflicht führt zu unsinnigen Entscheiden und erschwert teils unnötig die Arbeit in den Betrieben.» Als schlüssig bezeichnet Gaudenz Zemp die Weiterführung der Härtefallhilfe für Restaurants – unabhängig davon, ob die Terrasse offen ist: «In der Schweiz und besonders in Luzern haben wir wechselhaftes Wetter. Darum ist zumindest die finanzielle Absicherung wichtig.» Der KGL pocht nun weiterhin auf eine vollständige Öffnung; das bedinge besseres Testen und schnelleres Impfen. Auch Josef Wyss, Präsident der CVP-nahen Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft, spricht von einem ersten Schritt, der ihn «nicht ganz unzufrieden» stimme. Der Bundesrat müsse die Lage aber «möglichst schnell neu beurteilen, nicht erst in einem oder zwei Monaten», so der CVP-Kantonsrat, der Freude gehabt hätte, wenn Restaurants ihre Gäste auch im Inneren wieder bedienen dürften. Der Eschenbacher geht wie Finanzdirektor Reto Wyss nicht von einer grossen finanziellen Entlastung für die öffentliche Hand aus, zumal viele Restaurants entweder keine Terrasse hätten oder diese wegen zu tiefen Einnahmen nicht öffnen würden.

Ruedi Stöckli würde es wie Josef Wyss zwar lieber sehen, wenn am Montag nicht nur Restaurantterrassen, sondern auch die Innenräume wieder öffnen dürften. Dennoch sei der Entscheid des Bundesrats «erfreulich», so der Präsident von Gastro Luzern. Das grosse Geschäft würden Restaurants mit dieser Lockerung jedoch nicht machen. Deshalb sei die weitere finanzielle Unterstützung auch so wichtig. Leider dauere es mit der Prüfung der Gesuche und der Auszahlung allerdings oft lange. Erwartet hätte der Besitzer des Landgasthauses Strauss in Meierskappel vom Bundesrat eine Aussage zu möglichen weiteren Lockerungen. Das verunsichere, weil es keine Perspektive gebe, so der 64-Jährige, der den «Strauss» seit dem 1. April verpachtet hat, seinem Nachfolger bei Bedarf aber noch unter die Arme greift.

Vorfreude auf den Restart und gleichzeitig Verunsicherung – so lässt sich die Stimmungslage von Georg Mahler vom Fitnesszentrum Fitwork in Emmenbrücke umschreiben. Der Kanton Luzern habe im März kommuniziert, die Coronamassnahmen inklusive Schliessung der Fitnesszentren bis Ende April zu verlängern. Nun wisse er nicht, ob er am Montag öffnen dürfe. Beim Gesundheits- und Sozialdepartement heisst es auf Anfrage, Fitnesszentren dürften am Montag sehr wohl öffnen.

Die vom Bundesrat kommunizierten Platzbeschränkungen auf 50 Personen würden es nicht zulassen, im grossen Stil auf Präsenzformat umzustellen, sagt Sigrid Cariola, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hochschule Luzern. Man werde jedoch situativ prüfen, in welchen spezifischen Fachbereichen eine Umstellung sinnvoll sei. Dies hänge neben den vorhandenen Räumen auch von der Klassengrösse sowie den Lehrinhalten und -konzepten ab.