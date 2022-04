In der Sendung «Der Bachelor» kämpfen während mehrerer Folgen mehr als ein Dutzend Frauen zumeist an idyllischen Stränden um die Gunst eines Mannes. Bei der «Bachelorette» verhält es sich umgekehrt. Die umworbene Person versucht in der Sendung, ihre grosse Liebe zu finden und lernt die Kandidaten in einzelnen Dates näher kennen, woraufhin sie entscheidet, welche Kandidaten eine Rose erhalten und somit in der nächsten Folge noch dabei sind – bis am Schluss nur noch der Gewinner übrig ist.

Das Reality-TV-Format wird seit 20 Jahren in diversen Ländern produziert, seit mehreren Jahren auch in der Schweiz. Die am Montag beginnende Staffel ist die 18. und läuft wöchentlich ab 20.15 Uhr auf 3+.