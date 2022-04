Reborn Baby: Darum haben Frauen die lebensechten Puppen

Reborn-Babys Wenn erwachsene Frauen lebensechte Puppen als Hobby haben Gertrud Hirsekorn (79) und Aleksandra Kurtok (42) haben zu Hause Puppen, die Dritte für echte Babys halten. Während Hirsekorn ihre zwei «Schätze» manchmal zum Spazieren ausführt, fasziniert Kurtok der künstlerische Aspekt. Livia Fischer Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Reborn-Baby Luca «schläft» in seinem Bettchen. Bild: Jakob Ineichen (Emmenbrücke, 17. März 2022)

«Hoi Schätzi», sagt Gertrud Hirsekorn (79) mit sanfter Stimme und streicht Luca liebevoll die braunen Härchen hinters Ohr. Er liegt in seinem weissen Kinderbett, ist 50 Zentimeter gross und bringt 2750 Gramm auf die Waage. Das wird auch so bleiben – denn Luca ist nicht etwa Hirsekorns Urenkel, sondern ein Reborn-Baby. So werden die lebensechten Puppen genannt, die viel mehr sind als nur ein «Bäbi» zum Spielen.

Ihren Ursprung haben sie in den Vereinigten Staaten, mittlerweile sind sie auch in Europa angekommen. Hierzulande sind die Puppen noch weniger bekannt als beispielsweise in Deutschland. Oder es wird einfach seltener darüber gesprochen. Ein Grund dafür könnten die Vorurteile sein, die den Besitzerinnen solcher Puppen anhaften. Schnell werden sie als «nicht ganz hundert» abgestempelt.

Babys können auch therapeutisch wirken

Daran stört sich Hirsekorn. «Wenn Männer aus Lego einen Ferrari bauen, zu Hause ein Eisenbahnzimmer haben oder sonntags ihr ferngesteuertes Motorböötli über den See gleiten lassen, sagt niemand etwas. Aber wehe, eine erwachsene Frau hat noch ein ‹Bäbi›. Dann muss sie ja einen Flick abhaben.» Dabei gibt es viele Gründe, warum jemand ein solches Baby besitzt. Wie Hirsekorn weiss, werden sie auch in Therapien eingesetzt. Sie ist Bachblütentherapeutin und machte bereits selbst Erfahrungen damit. Bisher seien die Rückmeldungen stets sehr positiv gewesen, sagt sie und nennt Beispiele, wann eine Puppe helfen kann.

«Autistische Kinder mögen es nicht, angefasst zu werden. Ich kenne darum Mütter, die das ‹Bäbele› mit dem eigenen Kind nicht so erleben konnten, wie sie es sich wünschten und dies nun mit einem Reborn nachholen.» Gleiches bei einer Mutter, die ihr Kind nach der Geburt lange Zeit auf der Säuglingsstation lassen musste. Heilsam könne es etwa auch für Frauen sein, die eine Totgeburt erlitten. Hirsekorn erklärt:

«Für die wenigsten dient ein Reborn-Baby dann als Kinderersatz. Aber es kann dabei helfen, eine schmerzhafte Zeit zu überbrücken.»

Etwa dann, wenn der Anblick des fertig eingerichteten, leeren Kinderzimmers noch zu sehr wehtut.

Zu den Reborns kam sie durch Zufall

Als «einfache Sammlerinnen» bezeichnet eine Reborn-Herstellerin aus einer Luzerner Landgemeinde, die nicht weiter über ihre Tätigkeit Auskunft geben will, ihre Hauptkundschaft. Für Hirsekorn wiederum sind die Puppen ein Hobby. Sie hat deren drei, eine verkauft sie aber. Es ist die, die am wenigsten echt aussieht. Die anderen zwei – nebst Luca hat sie noch ein Mädchen namens Juna – gebe sie aber «nicht mehr her». Dafür bedeuten sie ihr zu viel. «Ich hänge an den Puppen wie an einem Geschenk, das ich von einem lieben Menschen bekommen habe», zieht sie den Vergleich.

Gertrud Hirsekorns Reborn-Puppen: Jene links verkauft sie, Juna (Mitte) und Luca hat sie dafür zu sehr ins Herz geschlossen. Bild: Jakob Ineichen (Emmenbrücke, 17. März 2022)

Angeschafft hat sie die Babys vor einem Jahr. Sie hat schon lange mit ihrer heute siebenjährigen Enkeltochter «bäbelet» – irgendwann wollte diese aber, dass sich Nani eine eigene Puppe anschafft. Schliesslich könne sie nicht jedes Mal für die Rollenspiele, die sie notabene sehr ernst nimmt, «ihre Kinder» ausleihen. Gleichzeitig wurde Hirsekorn per Zufall auf Juna und Luca aufmerksam, die eine Frau aus Willisau via Tutti verkaufte.

Schwestern-Ausflüge mit den Babys

Mit den Puppen spielt sie nur, wenn ihre Enkelin bei ihr ist. «Ich finde es schön, ab und an wieder das innere Kind zu leben.» Sonst wechselt sie den Puppen zwischendurch die Kleider oder nimmt sie kurz aus dem Bettchen, um sie in den Armen zu halten.

«Sie wirken übrigens auch Wunder, wenn ich wütend bin. Sehe ich sie dann an, ist der Ärger schnell wieder verschwunden.»

Und ab und zu geht sie mit ihnen spazieren. Meistens ist es Luca, den Hirsekorn dann im Kinderwagen herumchauffiert.

Getrud Hirsekorn hat einen liebevollen Umgang mit ihren Puppen. Bild: Jakob Ineichen (Emmenbrücke, 17. März 2022)

Die 79-Jährige zückt ihr Handy und zeigt Fotos von den gemeinsamen Ausflügen. Mal ist es ein Bild auf dem Spielplatz, auf dem im Hintergrund ihre Enkeltochter herumturnt, mal ein Foto von einem Spaziergang am Vierwaldstättersee. Eine weitere Aufnahme zeigt zwei Kinderwagen, einen mit blauem und einen mit rosa Schmuck. «Der hier gehört meiner Schwester», sagt Hirsekorn und zeigt auf den mit der rosa Girlande, die sie selbst gebastelt haben. Lachend ergänzt sie:

«Meine Schwester und ich sagen immer: Wir werden nie an einem Rollator gehen, als Stütze haben wir unsere Kinderwagen.»

Ihre fünf Jahre jüngere Schwester habe zu ihren eigenen Reborn-Puppen eine emotionalere Bindung als Hirsekorn. So decke sie «ihre Kinder» jeden Abend in ihrem Kinderzimmer zu und sage ihnen Gute Nacht. Ein Akt der Einsamkeit, wie Hirsekorn meint. «Ihr Mann ist schon lange verstorben, vor einem Jahr verlor sie dann ihren Sohn. Im «Bäbele» hat sie Trost gefunden.»

«Bäbele» macht ihr Spass – nichts, wofür man sich schämen muss, findet Hirsekorn. Bild: Jakob Ineichen (Emmenbrücke, 17. März 2022)

Als Hirsekorn von einem anstehenden Besuch bei ihrer Schwester erzählt, die sie nach einer Knieoperation unterstützen will, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln: «Da nehme ich Juna und Luca natürlich mit und packe auch ein paar Kleider ein. Dann können wir zusammen etwas ‹bäbele›.» Sie wisse, dass sich viele Frauen dafür schämen, ein Reborn-Baby zu haben und dies öffentlich nicht zugeben würden, sagt Hirsekorn.

Sie selbst habe aber noch nie eine negative Reaktion auf ihre Puppen erhalten. «Wenn die Leute herausfinden, dass sie nicht echt sind, sind sie viel zu überrascht, als dass sie noch etwas Blödes sagen könnten.» Vielleicht liege es auch daran, dass sie so selbstbewusst mit dem Thema umgehe.

Zwölf Schichten Farbe für Hautton und Äderchen

Aleksandra Kurtok aus Grosswangen hat ebenso wenig Mühe damit, über ihre Reborn-Puppen zu reden. Auch für sie ist es ein Hobby wie jedes andere – allerdings ist in diesem Fall sie diejenige, welche die Babys seit nun fünf Jahren herstellt. Anders als Hirsekorn kam sie auch nicht bloss durch Zufall zu den Puppen. «Reborn-Babys faszinierten mich schon immer», erzählt die 42-Jährige, die in Polen für einige Zeit eine Kunstschule besuchte, bevor sie mit Veterinärmedizin abschloss, und ergänzt:

«Ich liebe kleine Kinder. Sie haben so herzige kleine Hände und Füsschen, sind sorglos und riechen nach Puder.»

Aleksandra Kurtok mit einer Reborn-Puppe Bild: PD

Wie lange sie an einer Puppe dran sitze, sei schwierig zu sagen. Das hänge von ihrer Motivation und ihrer Kreativität ab. Da sie die Puppen nicht auf Bestellung anfertigt, kann sie sich für deren Herstellung auch Zeit lassen. Der Arbeitsschritt, der am meisten Zeit beansprucht, ist das Bemalen des Babys – die Arme, Beine und der Kopf sind schon modelliert, einst möchte sie aber auch dies selbst beherrschen. In etwa zwölf Schichten malt sie die Hauttöne und die blau-durchschimmernden Äderchen. Nach jeder Schicht werden die Körperteile in einem speziellen Ofen gebrannt.

Bei einer Puppe schlägt sogar ein Herz

Kurtok arbeitet nur mit qualitativ hochwertigem Material, in das sie auch «einiges investiert». So stammen die Glasaugen, die sie ihren Babys einsetzt, von einer Firma, die hauptsächlich Glasaugen für Menschen herstellt. Die feinen Härchen, die sie einzeln mit einem Stüpferli am Kopf festmacht, sind die eines Alpakas. Sie denkt an alles, um die Babys so echt wie möglich wirken zu lassen. So haben sie etwa auch den typischen Babyschorf auf der Stirn, eines hat gar einen Herzschlag verbaut. Damit die Puppen auch so riechen wie echte Babys, schmiert Kurtok sie am Schluss mit Babyöl und -puder ein.

Eine Auswahl von Aleksandra Kurtoks Puppen – sie selbst wollte nicht aufs Bild, da sie wenige Tage zuvor eine Nasenoperation hatte. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 12. März 2022)

Die fertigen Puppen platziert Kurtok sorgfältig im Babybett, dem Stubenwagen oder dem Kinderwagen, die im Wohnzimmer stehen. Derzeit sind es zehn Babys – sobald sie sich von einem trennen kann, verkauft sie es.

«Das erste war nach 15 Minuten auf Tutti bereits weg.»

Kurtok verlangt pro Puppe um die 400 Franken. Damit ist sie ziemlich günstig, manch andere Herstellerinnen verkaufen die Reborn-Babys für das Doppelte. Namen haben Kurtoks Puppen keine. Sie geht auch weder mit ihnen spazieren noch spielt sie mit ihnen; sie schaut sie einfach gerne an, kleidet sie ein und veranstaltet hin und wieder ein kleines Fotoshooting mit ihnen. Der Anblick ihrer selbst gestalteten Reborn-Babys erfüllt sie mit Stolz und Freude. «Das grösste Kompliment ist es aber, wenn mir andere Leute nicht glauben wollen, dass es nur Puppen sind», sagt sie und lächelt zufrieden.

