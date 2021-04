Rechnung 2020 Erneut ein Millionen-Überschuss für die Gemeinde Meggen Wie bereits im Vorjahr kann Meggen für 2020 ein Plus präsentieren: 4,9 Millionen Franken sind es. Hauptgrund dafür sind Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen Personen und bei den Sondersteuern. Roman Hodel 15.04.2021, 12.31 Uhr

Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Minus von 4 Millionen Franken, herausgekommen ist nun ein Plus von 4,9 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von total 70,6 Millionen Franken. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren schliesst die Gemeinde Meggen ihre Rechnung deutlich besser ab als angenommen. Dies ist aber 2020 umso bemerkenswerter, da Meggen mit der erstmals wirksamen, neuen Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 besonders stark zur Kasse gebeten wird und der vom Kanton per Gesetz festgelegte Steuerfuss mit 0,89 Einheiten auf historisch tiefem Niveau ist.