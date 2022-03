Ohne Corona hätte Kanton Luzern Überschuss von 300 Millionen

Gemäss Budget hat der Kanton Luzern von den Unternehmen im letzten Jahr Steuern in der Höhe von 111 Millionen Franken erwartet. Abgeliefert haben die Firmen stattdessen 219 Millionen – so viel wie noch nie in der Historie des Kantons. Auch die natürlichen Personen haben mehr bezahlt: 1143 statt wie angenommen 1115 Millionen. Addiert, wurde das Budget bei den juristischen und natürlichen Personen um 136 Millionen Franken übertroffen. Dazu kommen über 67 Millionen mehr aus der direkten Bundessteuer, total also rund 200 Millionen Franken. Befürchtet hat die Regierung wegen Corona einen Rückgang von 81,2 Millionen.

Durch die hohen Steuereinnahmen im letzten Jahr wurden also nicht nur die durch Corona verursachten Mehrkosten stark überkompensiert, sondern auch die 2020 erlittenen Steuerausfälle von 36 Millionen bei Firmen und natürlichen Personen mehr als ausgeglichen. (nus)