Kanton Luzern: Steuereinnahmen sprudeln stärker als erwartet

Rechnung 2021 Steuereinnahmen sprudeln stärker als erwartet – Luzern erwartet sattes Plus Statt mit einem Defizit von rund 50 Millionen Franken dürfte die Rechnung des Kantons Luzern mit einem Überschuss von über 20 Millionen abschliessen. Dank höheren Steuereinnahmen und trotz Mehrkosten wegen Corona. Lukas Nussbaumer Aktualisiert 30.09.2021, 15.29 Uhr

Aussenansicht des Luzerner Regierungsgebäudes an der Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Die am Donnerstag veröffentlichte zweite Hochrechnung für das laufende Jahr zeigt ein erfreuliches Bild: Der Kanton Luzern dürfte bei einem Gesamtaufwand von knapp 3,9 Milliarden Franken ein Plus von 21,4 Millionen verbuchen können. Das entspricht gegenüber der Ende Juni präsentierten ersten Hochrechnung einer Verbesserung von rund 18 Millionen Franken. Im Budget für 2021, erstellt jeweils im Sommer des Vorjahres, rechnete Finanzdirektor Reto Wyss noch mit einem Minus von 50 Millionen Franken.

Hauptgrund für das unerwartet gute Ergebnis sind höher als erwartet eingehende Kantonssteuereinnahmen und Anteile an den Bundessteuern. Der Zuwachs gegenüber den im Budget ausgewiesenen 1,54 Milliarden Franken beträgt rund 115 Millionen Franken. In der ersten Hochrechnung ging Mitte-Politiker Wyss noch von einer Zunahme gegenüber dem Voranschlag von 88 Millionen aus.

Stärker als angenommen sprudeln vor allem die Firmensteuererträge. Laut Wyss zeige dies, wie gut die Unternehmen im Kanton Luzern bisher durch die Krise gekommen seien. «Einerseits sicher mit Hilfe der staatlichen Unterstützung, andererseits auch, weil die Betriebe selber innovativ waren.»

Pandemie führt zu noch höheren Mehrkosten

Eine Verschlechterung gegenüber der ersten Hochrechnung zeigt sich bei den coronabedingten Mehrausgaben. Diese dürften 11 Millionen Franken höher sein als Ende Juni geschätzt – und sich somit auf fast 150 Millionen belaufen. Diese Summe entspreche jedoch einer Momentaufnahme, betont der 2011 in die Regierung gewählte Rothenburger: «Die Krise ist noch nicht überwunden, und Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Pandemiesituation bestehen nach wie vor.» Weitaus am stärksten ins Gewicht fallen Sofortmassnahmen wie die Unterstützung der Wirtschaft oder die Übernahme von Gesundheitskosten. 2020 beliefen sich die der Pandemie geschuldeten Mehrausgaben auf 51 Millionen Franken.

Reto Wyss bezeichnet die finanzielle Entwicklung dank höherer Steuererträge und trotz Coronamehrkosten denn auch als «erfreulich». Schon Ende Juni gab sich der Finanzdirektor optimistisch. Dank des Rekordplus von 212,5 Millionen im letzten und des Überschusses in diesem Jahr dürften die im Aufgaben- und Finanzplan bis 2024 prognostizierten Fehlbeträge von jährlich jeweils rund 50 Millionen Franken «kaum eintreffen», prognostizierte Wyss.