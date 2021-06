Gemeinderechnungen 2020 Luzerner Finanzvorsteher haben sich um 163 Millionen Franken verrechnet Die Jahresabschlüsse der Luzerner Gemeinden fallen fast ausnahmslos besser aus, als budgetiert – teils massiv. Und nur sechs Kommunen schreiben rote Zahlen. Lukas Nussbaumer 04.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Horw - hier der Ortsteil Kastanienbaum - schloss 2020 so gut ab wie keine andere Gemeinde. Archivbild: Philipp Schmidli

2020 hätte für die 82 Luzerner Gemeinden aus finanzieller Sicht eigentlich ein besonders schwieriges Jahr werden sollen. Erstens deshalb, weil es das erste Jahr war, in dem die Aufgaben- und Finanzreform (AFR) griff. Wichtigste Punkte der vom Volk im Mai 2019 gutgeheissenen AFR sind ein neuer Kostenteiler bei der Volksschulbildung und die Übernahme des Wasserbaus durch den Kanton im Gesamtumfang von rund 200 Millionen Franken. Ebenfalls Teil der Reform ist ein Steuerfussabtausch zwischen dem Kanton und den Gemeinden: Der Kanton erhöhte seinen Steuerfuss 2020 um eine Zehntelseinheit, während die Gemeinden zur Senkung im gleichen Umfang verpflichtet wurden. Zweitens war Corona im Budgetprozess für 2020, der im Frühjahr 2019 startete, noch ein Fremdwort.

Beide vermeintlich negativen Einflüsse sind entweder nicht eingetroffen oder nur in abgeschwächter Form. Markus Kronenberg, Bereichsleiter Finanzen beim Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) und Gemeindeammann sowie Finanzvorsteher von Eschenbach, sagt denn auch: «Die Auswirkungen der AFR waren schwierig zu budgetieren. Vielleicht haben deshalb einige etwas vorsichtiger gerechnet.» Kronenbergs Vermutung dürfte zutreffen: Wer sämtliche Budgets und Abschlüsse vergleicht, kommt auf eine Differenz von 162,8 Millionen Franken (siehe Tabelle). In allen Wahlkreisen war die Summe der Budgets negativ, mit einem Minus von 13,5 beziehungsweise 8,3 Millionen am ausgeprägtesten in der Stadt Luzern und im Wahlkreis Sursee. In nur gerade vier Gemeinden schliessen die Rechnungen schlechter ab, als budgetiert. Nämlich in Adligenswil, Kriens, Nebikon und Wolhusen. Mit Ausnahme von Adligenswil sind die Differenzen zwischen Voranschlag und Ergebnis allerdings gering.

Natürliche Personen dürften auch heuer hohe Summen abliefern

Ebenso bemerkenswert tief ist die Zahl der im Minus abgeschlossenen Rechnungen: Nur gerade sechs Gemeinden – Adligenswil, Kriens, Dierikon, Triengen, Grossdietwil und Wolhusen – mussten ein Defizit vermelden. Mit Ausnahme von Adligenswil, das einen Beitrag von fast neun Millionen Franken an die Sanierung des Pflegezentrums Riedbach leisten musste und ohne diese Zahlung ein Plus erwirtschaftet hätte, sind die Fehlbeträge jedoch klein. In der Summe resultiert deshalb ein Überschuss von 134,8 Millionen Franken. Das entspricht dem zweithöchsten Wert überhaupt (siehe Grafik).

Zum Vergleich: 2019 mussten zwölf Gemeinden ein Defizit verkraften, 2018 deren zehn und ein Jahr zuvor neun. Für Kronenberg ist aber nicht nur die wegen des AFR eher vorsichtige Budgetierung verantwortlich für die hohen Überschüsse, sondern auch die Pandemie. Viele Gemeinderäte hätten wohl bei der einen oder anderen anstehenden Ausgabe den Franken zweimal umgedreht. Oder anders formuliert: «Die Verantwortlichen sind im letzten Jahr mit dem Geld besonders sorgfältig umgegangen.»

Für das laufende Jahr ist der CVP-Politiker «vorsichtig optimistisch, was die Steuererträge der natürlichen Personen angeht». Schwieriger werde es für Gemeinden mit einem hohen Anteil an juristischen Personen. «Sie dürften die Auswirkungen der Pandemie spüren.» Weil die Kosten im Sozialbereich aufgrund höherer Arbeitslosigkeit steigen könnten, erwartet Kronenberg «nicht so glanzvolle nächste zwei bis drei Jahre».

Finanzdirektor Reto Wyss: Steuerstrategie funktioniert

Auch Finanzdirektor Reto Wyss zeigt sich erfreut über die fast ausnahmslos besser als budgetiert ausgefallenen Gemeinderechnungen. «Die hohen Fiskalerträge zeigen, dass unsere Steuerstrategie nicht so schlecht ist, wie sie teils gemacht wird», sagt der CVP-Regierungsrat. Für das laufende Jahr erwartet Wyss ähnlich gute Ergebnisse, denn die Unternehmen im Kanton Luzern seien «bemerkenswert robust aufgestellt».

Die im letzten Jahr erzielten Ergebnisse der Kommunen stimmen den früheren Rothenburger Gemeindepräsidenten auch zuversichtlich in Bezug auf die weiteren Auswirkungen der 2020 in Kraft getretenen AFR. «Für fundierte Aussagen braucht es selbstverständlich mehrere Abschlüsse. Aber das erste Jahr ist doch eine beruhigende Basis.» 2023 will Wyss dem Kantonsrat einen ersten Wirkungsbericht über die Jahrhundertreform vorlegen. Die von ihm eingesetzte Begleitgruppe mit Gemeindevertretern soll über die Ergebnisse der Analyse laufend ins Bild gesetzt werden.

Tabellen im Q-Tool sind erstellt (Wahlkreise Luzern Stadt und Luzern Land, weiter Wahlkreis Hochdorf, Sursee, Willisau und Entlebuch).