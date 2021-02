Recycling Luzerner Haushalte auf dem Land sammelten letztes Jahr 30 Prozent mehr Plastik Jährlich steigt die Menge Kunststoff, welche die Josef Frey AG dem Recycling zuführt. Auch immer mehr Stadtluzerner bringen ihr Plastik in einen der Sammelhöfe auf der Luzerner Landschaft. Grund: Ein solches Angebot fehlt in der Stadt Luzern bisher. Roseline Troxler 16.02.2021, 05.00 Uhr

Die Josef Frey AG betreibt sechs Sammelhöfe, bei welchen Kunststoff abgegeben werden kann. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 4. November 2020)

Die Josef Frey AG mit Sitz in Sursee bietet seit 2018 die Möglichkeit, Haushalt-Kunststoffe in den kostenpflichtigen Sammelsäcken «Bring Plastic back» von Sammelsack.ch zu sammeln. Ausserdem können in den Sammelhöfen der Firma Waschmittel- oder Shampoo-Hohlkörper gratis abgegeben werden. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen auf diese Weise 227’500 Kilogramm Kunststoffe gesammelt und dem Recycling zugeführt, wie die Josef Frey AG mitteilt. Das Unternehmen betreibt sechs Sammelhöfe in Sursee, Hochdorf, Eschenbach, Ruswil, Triengen und im aargauischen Leerau.