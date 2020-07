Referendum gegen die Einzonung der Weinhalde am Sonnenberg in Kriens eingereicht

Komitee «Vernünftiges Wachstum Kriens» will die Einzonung des Gebiets Weinhalde am Sonnenberg verhindern

In Kriens wird nach Meinung des Komitees «Vernünftiges Wachstum Kriens» zu rasch und zu viel gebaut. Mit einem Referendum gegen die Einzonung des Gebiets Weinhalde will das Komitee die Stimmbürger über die Umzonung von noch mehr Landwirtschaftsland in Bauland befinden lassen.