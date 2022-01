Aline Kellenberger ist die neue Pfarrerin in der Matthäuskirche

Reformierte Kirchgemeinde Aline Kellenberger ist die neue Pfarrerin in der Stadtluzerner Matthäuskirche Die Pfarrstelle Citykirche Matthäus ist neu besetzt worden. 26.01.2022, 14.31 Uhr

Pfarrwahlkommission und Kirchenpflege haben einstimmig Aline Kellenberger gewählt, schreibt die Reformierte Teilkirchgemeinde Stadt Luzern in einer Mitteilung. Kellenberger tritt am 1. September die Nachfolge von Eva Brandin an.

Aline Kellenberger. Bild: PD

Sie ist zurzeit Gemeindepfarrerin in Hünenberg im Kanton Zug. Davor war sie acht Jahre Pfarrerin an der Stadtkirche Glarus.

Sie ist in Küssnacht am Rigi aufgewachsen, hat das Gymnasium Bethlehem in Immensee besucht und in Basel und Zürich Theologie studiert. Neben dem Master in Theologie hat Kellenberger einen Master der Fachhochschule Zentralschweiz in Social Services und Management erworben. Die Begrüssung der neuen Pfarrerin findet am Sonntag, 25. September in der Lukaskirche statt. (zfo)