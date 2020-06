Die Rega kann das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil ab sofort auch bei schlechter Sicht anfliegen Die Rettungshelikopter der Rega können das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil (SPZ) ab sofort auch bei schlechter Sicht, gestützt auf Satellitennavigation, anfliegen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat das entsprechende Instrumentenflugverfahren bewilligt. 23.06.2020, 13.38 Uhr

(elo) Bisher konnten die Crews der Rega Patientinnen und Patienten nur bei guter Sicht zur Behandlung ins Paraplegiker-Zentrum in Nottwil fliegen. Nach mehreren Jahren Vorbereitung habe das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) der Rega nun die Zulassung erteilt, das Zentrum auch bei schlechter Sicht anzufliegen.

Weil Anflüge bei schlechten Bedingungen die Überwachung durch den Flugverkehrsdienst erfordern, durften die Rega-Crews diese vorerst nur während den Betriebszeiten des Militärflugplatzes Emmen oder von 9 bis 18.30 Uhr durchführen. Da sich Rettungseinsätze jedoch an keine Tageszeit halten, wollte die Rega die Anflugverfahren jedoch auch ausserhalb der Betriebszeiten nutzen können, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dies sei in Zukunft möglich. Das Paraplegiker-Zentrum konnte nun nämlich durch ein sogenanntes Instrumentenanflugverfahren an ein Netzwerk aus vordefinierten Instrumentenflugrouten – das sogenannte Low Flight Network (LFN) – angeschlossen werden.