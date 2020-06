Luzerner Finanzen in der Coronkrise: Die Regierung sollte flexibel bleiben und die Situation laufend neu beurteilen

Schaden dürfte sich in Grenzen halten: Coronakrise kostet den Kanton Luzern über 160 Millionen Franken

Am Freitag informierte Finanzdirektor Reto Wyss über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kantonskasse. Weil von der Nationalbank im März extrem viel Geld gekommen ist, dürfte sich der Schaden in diesem Jahr in Grenzen halten. Doch der Blick in die Zukunft bleibt schwierig