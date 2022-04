Luzern: Regierung passt Verordnung zu Stipendien an

Kanton Luzern Regierung passt Verordnung über Stipendien an Dank einer Anpassung der Kriterien sollen mehr Personen bei ihrer Ausbildung finanziell unterstützt werden. 01.04.2022, 09.42 Uhr

Im Kanton Luzern sollen künftig mehr Personen in den Genuss von Stipendien kommen. Der Regierungsrat passt die Bemessungsgrundlage für die Vergabe von Stipendien an, wie er gestern mitteilte. Die Änderung tritt ab heute in Kraft.