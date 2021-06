Regierungen Gebirgskantone konferieren weiterhin ohne den Kanton Luzern Der Kanton Luzern prüft keinen Beitritt zur Regierungskonferenz der Gebirgskantone. Nach der Regierung lehnte auch eine Mehrheit des Kantonsrats einen entsprechenden Vorstoss ab. Alexander von Däniken 22.06.2021, 15.23 Uhr

Der Kanton Luzern stellt bei der Regierungskonferenz der Gebirgskantone kein Beitrittsgesuch. CVP-Kantonsrat Hans Lipp aus Flühli hatte den Regierungsrat mit einem Postulat aufgefordert, einen Beitritt zu prüfen. Lipp ist der Meinung, Luzern könne bei Themen wie der Raumordnung oder dem Tourismus von der Mitgliedschaft in der Konferenz profitieren. Laut dem Regierungsrat sind hingegen die bestehenden Mitgliedschaften, unter anderem in verschiedenen Zentralschweizer Direktorenkonferenzen, ausreichend.

Das Luzerner Skigebiet Sörenberg bleibt offiziell in einem Kanton, der kein Gebirgskanton ist. Bild: Manuela Jans-Koch (8. Januar 2021)

Hans Lipp kämpfte im Rat um sein Anliegen. Die Teilnahme an der Regierungskonferenz sei auch ein Zeichen gegen die Entwicklung zu einem Zentralstaat, in dem der Bund immer mehr Kompetenzen übernehme. Unterstützung erhielt er von der SVP: «Berggebiete sollen eine Stimme erhalten», so Parteipräsidentin Angela Lüthold (Nottwil). Trotz mehrerer Fürsprecher stellte sich eine Ratsmehrheit auf die Seite der Regierung und lehnte das Postulat mit 58 zu 44 Stimmen ab.