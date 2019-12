Luzerner Regierungsrat setzt neue Ordnungsbussenliste in Kraft

Der Kantonsrat hat in der Septembersession die Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und neun weiterer Gesetze beschlossen, welche das neue eidgenössische Ordnungsbussenrecht im Kanton Luzern umsetzen. Die Gesetzesänderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.