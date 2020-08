Regierungsratswahlen: Luzerner SP hat aus ihren Fehlern gelernt Die Geschäftsleitung der Luzerner SP will bei den Regierungsratswahlen 2023 mit einer Frau antreten. Das ist taktisch clever – und zeugt von Lernfähigkeit. Lukas Nussbaumer 18.08.2020, 05.00 Uhr

In der Regierung des grössten Zentralschweizer Kantons sitzt seit 2015 keine Frau mehr. Und dennoch hat sich bis am Montag keine Luzerner Partei zur Aussage durchringen können, bei den nächsten Wahlen im Frühjahr 2023 sicher mit einer Kandidatin anzutreten. Nun sagt SP-Präsident David Roth: Wir wollen nur mit einer Frau zurück in die Regierung.