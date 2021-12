Regieurngshistorie Luzern im Bundesrat – ein Weg mit Tücken: Vor 130 Jahren wurde erstmals ein Katholisch-konservativer Bundesrat «Freund, hier hast du meinen Speer, meinem Arm wird er zu schwer»: So sah der «Nebelspalter» 1908 die Amtsübergabe von Bundesrat Zemp an seinen Nachfolger Schobinger. Bild: «Das Bundesratslexikon» 1891 wurde mit dem Entlebucher Josef Zemp der erste Luzerner in den Bundesrat gewählt. Die Luzerner Regierungshistorie beginnt aber schon viel früher. Urs Altermatt* 0 Kommentare 11.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Für den Kanton Luzern und die katholisch-konservative Schweiz war es ein Freudentag vor 130 Jahren. Nach fast einem halben Jahrhundert Wartezeit wurde am 17. Dezember 1891 der Entlebucher Josef Zemp zum ersten Bundesrat der im Bund oppositionellen katholisch-konservativen Partei gewählt. Ein historischer Meilenstein auf dem Weg zur Konkordanz-Regierung.

Luzern für Führungsrolle im Sonderbund bestraft

Ein Vertreter der liberalen Mitte, drei Christdemokraten und ein Freisinniger: Insgesamt war der Kanton Luzern in der Bundesratsgeschichte mit fünf Bundesräten in der Landesregierung vertreten. Luzern steht damit als «Vorort» der katholischen Schweiz in der Alten Eidgenossenschaft und aufgrund der demografische Stärke hinter kleineren Kantonen wie Neuenburg und Solothurn zurück.

Nach der Gründung des Bundesstaats 1848 wurde der Kanton Luzern als führendes Mitglied des katholisch-konservativen «Sonderbunds» bestraft und erhielt in der Wahl des ersten Bundesrats durch die Bundesversammlung, in der die Radikalen und die Liberalen die überwältigende Mehrheit besassen, keinen Sitz.

Josef Martin Knüsel (1855-1875): Der vergessene erste Luzerner

Josef Martin Knüsel Bild: Keystone / Str

Als der Solothurner Bundesrat Josef Munzinger 1855 im Amt verstarb, stellte sich die Grundsatzfrage, ob die Zeit für eine Versöhnungsgeste gegenüber Luzern gekommen sei. Offenbar nicht. Der nebenamtliche Bundesrichter und Nationalrat Kasimir Pfyffer erhielt im ersten Wahlgang zwar die meisten, aber nicht genügend Stimmen – er zog seine Kandidatur zurück. Nun stiegen die Chancen von Josef Martin Knüsel (1813-1889), National- und Regierungsrat in Luzern. Aber erst als der favorisierte liberal-konservative Basler Nationalrat Johann Jakob Stehlin trotz erfolgter Wahl absagte, kam die Stunde von Neo-Nationalrat Knüsel. Der katholische und gemässigte Liberale wurde im zweiten Wahlgang gewählt, erstmals sass ein Luzerner im Bundesrat. Bundesrat Knüsel diente 20 Jahre in fünf Departementen, am längsten im EJPD. Da er keine starke kantonale Hausmacht hinter sich hatte, gehörte er zur zweiten Garde im Bundesrat, weshalb er in seiner langen Amtszeit nur 1861 und 1866 die Ehre des Bundespräsidiums erhielt. Im Bundesrat rückte er immer mehr nach rechts. Er geriet während des Kulturkampfs als Katholik zwischen die Fronten. Wegen der langen Amtszeit als Sesselkleber abgestempelt, demissionierte er widerwillig 1875. Den ersten Luzerner Bundesrat kann man laut dem Historiker Alois Steiner zu den stillen und farblosen, aber arbeitssamen Verwaltern zählen, der aus dem kollektiven Gedächtnis entschwunden ist.

Josef Zemp (1892-1908): Der erste katholisch-konservative Magistrat

Josef Zemp Bild: Keystone / Str

Erst die totalrevidierte Bundesverfassung von 1874 mit dem neuen Volksrecht des Referendums gab der in Bundesparlament und -verwaltung weitgehend machtlosen katholisch-konservativen Opposition ein wirkungsvolles Instrument in die Hand. Wie im neuen Buch «Der lange Weg zum historischen Kompromiss» (siehe Hinweis) dargelegt, zwangen die föderalistisch-konservativen Referendumsstürme seit 1875 die Regierungskoalition der Liberalen Mitte und der Radikalen (später Freisinnigen) zu Zugeständnissen. Am 6. Dezember 1891 schmetterten die konservativen Föderalisten eine Eisenbahnvorlage ab, worauf Bundesrat Emil Welti nach 25 Amtsjahren überraschend zurücktrat. Um eine Blockade zu verhindern, sollten die Katholisch-Konservativen Weltis Sitz erben und die Opposition im Sinne der Konkordanz in die Landesregierung integriert werden.

Nach Absagen rückte der zögernde Luzerner Anwalt und Nationalrat Josef Zemp (1834-1908), Mitglied der Führungsequipe der Partei, in den Vordergrund. Zum offiziellen Kandidaten aufgestellt, wurde er am 17. Dezember 1891 zum Bundesrat gewählt. Zemp galt als Ausgleich suchender Kompromisspolitiker, weshalb er bereits als erster Katholisch-Konservativer das Nationalratspräsidium innegehabt hatte.

Das Regierungskollegium übergab das verwaiste Eisenbahndepartement dem Bundesratsneuling, der im neuen Amt einen Gesinnungswandel vollzog, das Werk Weltis weiterführte und sich mit dem nationalen Werk der späteren SBB ein bleibendes Denkmal setzte. 1895 und 1902 bekleidete er das Bundespräsidium und weihte in dieser Funktion das heutige Bundeshaus mit der Parlamentskuppel ein. 1908 trat der populäre Magistrat mit dem markanten Bart im Alter von fast 74 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück und verstarb wenige Monate später.

Zur Einweihung des neuen Bundeshauses im 1. April 1902 (von oben links): Josef Zemp, Walter Hauser, Adolf Deucher, Eduard Müller, Ernst Brenner, Robert Comtesse und Marc-Emile Ruch. Bild: ETH Bibliothek

Josef Anton Schobinger (1908-1911): Der Übergangsbundesrat

Josef Anton Schobinger. Bild: Keystone / Str

Der damals einzige Sitz der späteren CVP war mittlerweile unbestritten. Die Auswahl in der Fraktion zur Nachfolge von Zemp beschränkte sich weitgehend auf die Zentralschweizer Stammlande. Da der Urner Muheim aus gesundheitlichen Gründen absagte, rückte der Luzerner Regierungs- und Nationalrat Josef Anton Schobinger (1849-1911) an die Kandidatenspitze. Schobinger hatte in seiner langen Laufbahn die wichtigen Spitzenämter des Fraktions- und Parteipräsidenten sowie 1904 des Nationalratspräsidenten innegehabt. Seine Bundesratswahl vom 17. Juni 1908 war eine Formsache.

Bei der Departementsverteilung ging Zemps Eisenbahn- und Postdepartement an die Freisinnigen, und Schobinger, von Ausbildung Architekt, landete im EJPD. Als Bundesratsneuling musste Schobinger danach die jährliche Stellvertretung für den Bundespräsidenten übernehmen, der für ein Jahr sein bisheriges Departement verliess und das Eidgenössische Politische Departement mit der Aussenpolitik übernahm. So stand Bundesrat Schobinger nacheinander dem Justiz- und Polizeidepartement, dem Handels- Industrie- und Landwirtschaftsdepartement, dem Finanz- und Zolldepartement und schliesslich dem EDI vor. Wegen diesen häufigen Departementswechseln konnte der Lückenbüsser keine bleibenden Spuren hinterlassen. Ende November 1911 verstarb der 62-Jährige an einer Brustfellentzündung, noch bevor er zum Vizepräsidenten gewählt werden konnte. Als ewiger Stellvertreter blieb er in Übergangsbundesrat, der in Vergessenheit geriet.

Alphons Egli (1983-1986): Umweltschutz ernst genommen

Alphons Egli Bild: Gaetan Bally / Keystone (2004)

Der Kanton Luzern musste nun rund 70 Jahre warten, bis er wiederum zu einem Sitz in der Landesregierung kam. Als der 1973 für den Walliser Roger Bonvin gewählte Zuger Hans Hürlimann 1982 seinen Rücktritt einreichte, eröffnete sich für Luzern eine günstige Gelegenheit.

Um die Nachfolge von Hürlimann konkurrenzierte sich fraktionsintern ein Quintett mit fünf Männern. Es brauchte fünf Wahlgänge, bis der Luzerner Rechtsanwalt und Ständerat Alphons Egli (1924-2016) als CVP-Kandidat feststand. Im linken Parteienspektrum der Bundesversammlung kamen Vorbehalte gegen den als rechts der Mitte eingestuften Egli auf. Dennoch wurde der offizielle Fraktionskandidat im ersten Wahlgang gewählt. Bundesrat Egli übernahm ohne Begeisterung von Hürlimann das Innere, das mit brisanten Umweltthemen wie Luftverschmutzung oder dem sogenannten «Waldsterben» ins Rampenlicht geriet.

Nationalrat Valentin Oehen gratuliert Alphons Egli zur Bundesrat-Wahl. Archiv LZ

Wie Hans Moos im «Bundesratslexikon» schreibt, nahm Egli die Anliegen des Umweltschutzes ernst und handelte weitsichtig. In einem Massnahmenpaket wurden 1985 die Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und Überlandstrassen gesenkt. Die Katastrophen von Tschernobyl und Schweizerhalle fielen in sein Präsidialjahr. Bundesrat Egli fühlte sich im Getriebe seines Mammutdepartementes nicht wohl und trat nach nur vier Amtsjahren überraschend zurück.

Alphons Egli 1986 im Bundeshaus in Bern. Bild: Keystone / Str

Kaspar Villiger (1989-2003): Eine überraschende Wahl

Kaspar Villiger Archivbild: Keystone (Luzern, 22. August 2018)

Dass bereits wenig mehr als zwei Jahre nach Eglis Rücktritt das Bundesratskarussell erneut bei einem Luzerner anhielt, war auf eine besondere Konstellation zurückzuführen. Am 12. Januar 1989 trat die Zürcher Bundesrätin Elisabeth Kopp (FDP) bekanntlich unter stürmischen Umständen vorzeitig zurück. In den Nachfolgediskussionen rückten nach dem Verzicht prominenter Zürcher die Zentralschweizer Freisinnigen nach vorne, darunter der Urner Nationalrat Franz Steinegger als Kronfavorit, der Luzerner Nationalrat Kaspar Villiger (Jg. 1941), der Zuger Nationalrat Georg Stucky und als Aussenseiterin die Zürcher Ständerätin Monika Weber (LdU). Bereits im ersten Wahlgang vom 1. Februar 1989 wählte die Bundesversammlung Villiger, hier bei der Vereidigung:

Bild: Keystone / Str

Nach einer Departementsrochade erhielt der Neobundesrat das Militärdepartement. Villigers Amtszeit im EMD fiel in die bewegte Zeit der Wende von 1989 mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums und dem Fall der Berliner Mauer. 1996 wechselte der frühere Unternehmer ins Schlüsseldepartement der Finanzen, wo er wegen einer wirtschaftlichen Stagnation Sparprogramme durchsetzte und die «Schuldenbremse» durchbrachte. 1995 und 2002 war Villiger Bundespräsident, Ende 2003 trat er zurück. In seine Bundesratszeit fiel das berühmte Nein des Schweizer Volks zum EWR-Beitritt – das Abstimmungsresultat beschäftigt das Land bis heute.

Zu Urs Altermatt *Gastautor Urs Altermatt (Jg. 1942) ist emeritierter Professor für Zeitgeschichte der Universität Freiburg (1980-2010), deren Rektor er während vier Jahren war. Er lehrte auch an Universitäten im Ausland, verfasste zahlreiche Bücher, so etwa als Herausgeber das Standardwerk «Das Bundesratslexion» ( NZZ Libro ). Das neue Buch des Bundesratsexperten Altermatt, «Der lange Weg zum historischen Kompromiss. Der schweizerische Bundesrat 1874–1900. Referendumsstürme, Ministeranarchie, Unglücksfälle» ( NZZ Libro ) ist im Buchhandel erhältlich.

