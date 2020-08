Neuer RegioExpress-Halt in Rothenburg: Emmer sind über Begründung des Verkehrsverbundes verärgert Der RegioExpress Luzern-Olten haltet künftig auch in Rothenburg (Station). Würde er – wie von den Emmern gefordert – in Rothenburg Dorf stoppen, wären die Züge laut Verkehrsverbund Luzern überlastet. Hugo Bischof 12.08.2020, 05.00 Uhr

Die Haltestelle Rothenburg (Station) erhält eine direkte Verbindung nach Olten.

Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 9. November 2016)

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 wird der RegioExpress-Zug Olten-Luzern neu auch an der Haltestelle Rothenburg (Station) halten. Über den im März dieses Jahres gefällten Entscheid des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) sind in Emmen noch immer viele verärgert. Sie wünschten sich einen Halt in Rothenburg Dorf. «Rothenburg Dorf hat das deutlich grössere Einsteigepotenzial als Rothenburg Station», betont der Emmer CVP-Einwohnerrat Christian Meister. Er hatte zusammen mit anderen Emmern eine Petition an den Luzerner Regierungsrat eingereicht, die von über 2000 Personen unterschrieben wurde. Die Station Rothenburg Dorf liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Emmen.

VVL bestätigt grösseres Potenzial von Rothenburg Dorf

Meister legt ein Schreiben des Verkehrsverbunds vor, in dem dieser seinen Entscheid begründet. Die S‐Bahn‐Haltestelle Rothenburg Dorf habe heute «das deutlich grössere Potenzial und eine leicht grössere Anzahl Ein‐ und Aussteiger als die S‐Bahn‐Haltestelle Rothenburg», räumt der VVL darin zwar ein. Allerdings sei zu berücksichtigen, «dass die bestehenden RegioExpress‐Züge teilweise bereits stark ausgelastet sind und eine Kapazitätserweiterung (Doppelstockzüge oder zusätzliche Verbindungen) viel Geduld braucht». Ein RegioExpress‐Halt beim kleineren Nachfragepotenzial Rothenburg Station führe nicht sogleich zu Überlastungen: «Demgegenüber dürfte ein RegioExpress‐Halt in Rothenburg Dorf sogleich zu überlasteten Zügen führen, womit schon minimale Reserven für das laufende Nachfragewachstum entlang der Strecke fehlen würden.»

Christian Meister kann dies nicht nachvollziehen:

«Wir erachten das Argument, dass in Rothenburg Dorf zu viele Personen in den RegioExpress einsteigen würden, sprich dann zu viele Personen den ÖV benutzen, als skandalös.»

Der Entscheid des VVL verstosse damit klar gegen die Ziele und Grundsätze des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr. Dieses verlange «eine Verlagerung des Personentransports auf öffentliche Verkehrsmittel unter Erhöhung des Anteils dieser Verkehrsmittel am Gesamtverkehr».

VVL-Geschäftsführer Pascal Süess sagt dazu auf Anfrage: «Der Verbundrat des VVL hat sich nach sorgfältiger Abwägung der verschiedenen Argumente für den zusätzlichen RegioExpress-Halt in Rothenburg Station entschieden. Er begründet dies mit dem Neubau des Bahnhofs und Bushubs Rothenburg Station.» Weiter berücksichtige der VVL-Verbundrat, dass aus Rothenburg Dorf häufigere Busverbindungen nach Luzern bestehen. Süess betont:

«Der zusätzliche Halt in Rothenburg Station biete die Chance, die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze mit dem öffentlichen Verkehr im wachsenden Arbeitsplatzgebiet Rothenburg insbesondere aus dem nördlichen Kantonsteil zu verbessern, was sich wiederum positiv auf die Mobilitätsabwicklung auswirkt.»

Der stündliche RegioExpress werde zum Beispiel für Einwohner in Reiden, Dagmersellen, Nebikon oder Wauwil direkte, schnelle Verbindungen bieten: «Heute dauert die Fahrt von Nebikon nach Rothenburg (Station) 35 Minuten, mit 11 Minuten Umsteigezeit in Sursee», sagt Süess. «Ab Dezember ist dieselbe Fahrt direkt in 20 Minuten möglich.» Für Rothenburg Dorf ergebe sich keine Verschlechterung, betont Süess. Das Angebot bleibe gleich gut, so bestünden weiterhin regelmässige Reisemöglichkeiten nach Luzern, sowohl mit Bahn wie mit Bus.

Postulat kommt wohl im Herbst in den Kantonsrat

Christian Meister sieht dies anders. Die wenigen Direktbusse seien zu Stosszeiten schon heute überlastet, und die Pendler benötigten direkte Anschlüsse in Luzern, die der RegioExpress gewährleiste. Nicht berücksichtigt habe der Verkehrsverbund auch, «dass die Pendler aus dem Raum Emmen/Rothenburg während den Bauarbeiten am Bypass auf den Zug umsteigen müssen, da die Direktbusse, falls sie nicht gestrichen werden, im Stau stehen und die Fahrplanstabilität nicht gewährleistet werden kann».

Inakzeptabel ist für Meister zudem, dass der VVL seinen Entscheid fällte, bevor der Kantonsrat ein Ende 2019 von Martin Birrer (FDP) eingereichtes Postulat diskutieren konnte. Dieses fordert einen RegioExpress-Halt in Rothenburg Dorf und ist von Vertretern fast aller Parteien unterschrieben. Birrer rechnet damit, dass der Vorstoss diesen Herbst zur Beratung kommt. Auch er kann den Entscheid des VVL nicht verstehen: «Hier wird ein RegioEpress-Halt quasi auf Vorrat beschlossen, ohne Gewähr, dass die Nachfrage danach genügend gross sein wird.»

Dazu sagt VVL-Geschäftsführer Süess: «Entscheide zur Haltepolitik liegen im Zuständigkeitsbereich des Verbundrates.» Dieser habe dabei auch das Postulat von Martin Birrer sowie die Petition berücksichtigt. Die Vernehmlassung zum Fahrplan 21 läuft noch. Pascal Süess: «Die Fahrplanvernehmlassung wird gegenwärtig ausgewertet. Zum Halt Rothenburg liegen zwar Eingaben vor, es wurden aber keine neuen Argumente eingebracht, die der Verbundrat bei seiner Entscheidungsfindung nicht bereits berücksichtigt hat.»