Starke Stadtregion Luzern: Als die Fusion scheiterte

Region Luzern Der Tag, an dem die Luzerner Fusionsträume platzten Vor genau zehn Jahren sagten Kriens und Ebikon Nein zu Fusionsabklärungen mit der Stadt Luzern. Damit setzten sie dem Traum einer Grossstadt ein abruptes, aber nicht unerwartetes Ende. Robert Knobel 27.11.2021, 05.00 Uhr

Am 27. November 2011 stand die Region Luzern vor einem Scherbenhaufen. An jenem Sonntag sagten die Stimmberechtigten von Kriens und Ebikon überdeutlich Nein zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der Stadt Luzern. Somit war das ambitionierte Projekt «Starke Stadtregion» gescheitert.

Dass zwei Tage später Adligenswil und im März 2012 auch Emmen die Reissleine zogen, war nur noch die logische Folge.

Ganz aus heiterem Himmel kam das alles nicht. Die Wolken über der Stadtregion hatten sich schon vorher immer mehr verdichtet. Angefangen mit der Gemeinde Horw, welche die Fusionsfrage 2009 gar nicht erst abklären wollte, bis zu den Gemeinderäten von Kriens und Adligenswil, welche 2011 für einen Übungsabbruch plädierten und ihren Bürgerinnen und Bürgern empfahlen, Nein zu stimmen.

In Adligenswil sagten praktisch alle anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 29. November 2011 Nein zu Fusionsverhandlungen. Bild: Manuela Jans-Koch

Die grossen Verlierer dieser Volksentscheide waren einerseits die Gemeinderäte von Emmen und Ebikon, welche bis zuletzt an eine Gemeindefusion geglaubt hatten. Und natürlich die Stadt Luzern, welche ihren Traum von der Grossstadt mit gegen 200'000 Einwohnern definitiv begraben musste. Die Stimmbevölkerung der Stadt Luzern war die einzige, welche der Aufnahme von Fusionsverhandlungen klar zustimmte.

Die Gemeindepräsidenten Josef Burri (Ebikon, links), Helene Meyer (Kriens) und Urs W. Studer (Luzern) an der Medienkonferenz nach der Abstimmung vom 27. November 2011. Corinne Glanzmann

Ein Scherbenhaufen war die «Starke Stadtregion» auch deshalb, weil alles so vielversprechend begonnen hatte: 2007 beschlossen Littau und Luzern zu fusionieren. 2009 zeigten sich auch die Stimmberechtigten von Emmen, Kriens, Ebikon und Adligenswil bereit, Abklärungen für eine spätere Fusion einzuleiten. Der weitere Verlauf des Projekts vermochte Volk und Teile der Behörden aber immer weniger zu überzeugen.

Krienser Fusionsgegner feiern am 27. November 2011 ihren Abstimmungssieg. Corinne Glanzmann

Kriens: Ex-Stapi fürchtet Fusion durch die Hintertür

Der frühere Stadtpräsident von Kriens, Cyrill Wiget, war mitverantwortlich dafür, dass der damalige Gemeinderat auf die Nein-Seite wechselte. Der grüne Politiker steht auch heute noch zum Entscheid. «Kriens hat mit knapp 30'000 Menschen genau die richtige demokratische Grösse.» Kriens sei gross genug, um ein städtisches Leistungsniveau zu bieten, aber auch genügend klein, um bürgernah zu bleiben. Eine 200'000-Einwohner-Stadt würde zu einer Entfremdung von Bevölkerung und Behörden führen, so Wigets Befürchtung:

«In Kriens kann man auch mal eine Sorge mit dem Feuerwehrkommandanten auf der Strasse besprechen. Das wäre in einer Grossstadt kaum denkbar.»

Selbstständig und selbstbewusst: So stellte sich Wiget damals die Zukunft von Kriens vor. Doch seine Bilanz ist heute ernüchternd: «Die kantonale Finanzpolitik lässt die grossen Agglogemeinden völlig ausbluten. Sie schreiben seit Jahren nur noch Defizite.» Zu einer echten Eigenständigkeit gehöre nicht nur politische Autonomie, sondern auch ein Minimum an finanzieller Unabhängigkeit mit dem nötigen Gestaltungsspielraum. «Doch dieser ist völlig verloren gegangen», so Wiget. Ob bewusst oder nicht – der Kanton zwinge die Gemeinden derart in die Knie, damit ihnen am Ende wirklich nur noch die Fusion mit der Stadt Luzern bleibt.

Emmen: Eigenständigkeit hat sich finanziell nicht gelohnt

Lange Gesichter bei der Medienkonferenz nach der Abstimmung. Corinne Glanzmann

Im Gegensatz zu Wiget war Thomas Willi ein überzeugter Verfechter der Fusion. Der damalige Gemeindepräsident von Emmen (CVP) sagt heute:

«Ich bin immer noch der klaren Überzeugung, dass die Vorteile einer Fusion für Emmen und Luzern wie auch für die Stadtregion überwogen hätten.»

Dies nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht, wie das Beispiel Littau zeige: Dort ist die Steuerbelastung seit der Fusion mit der Stadt Luzern deutlich gesunken. Im eigenständig gebliebenen Emmen hingegen ist sie seit damals noch weiter angestiegen. Auch eine regional abgestimmte Raumplanung sei wegen der gegenseitigen Konkurrenzierung der Gemeinden kaum möglich. Daran könnte nur eine Fusion etwas ändern, glaubt Willi.

Urs W. Studer hofft weiter auf eine Fusion

Die immer grösseren Finanzprobleme der Gemeinden sind auch für Urs W. Studer der Beweis, dass sich der Alleingang nicht gelohnt hat. Studer war bis 2012 Luzerner Stadtpräsident und treibende Kraft des Fusionsprojekts. Jetzt sagt er: «Nach meiner heute unveränderten Überzeugung wäre eine Fusion politstrategisch, aber auch finanziell für alle damals Projektbeteiligten die beste Lösung.» Er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es eines Tages doch noch dazu kommen wird. Heute wie damals betont er, die Angst vor einer grossen Stadt sei unbegründet:

«Hauptziel war eine Stärkung der ganzen Urbanregion und nicht etwa der Stadt Luzern.»

Die Region Luzern sei einfach zu kleinräumig organisiert, mit all ihren Gemeindeparlamenten, Dutzenden von Exekutivpolitikern und eigenen Behörden – von der Gemeindekanzlei bis zu den HR-Abteilungen und den Schulrektoraten. «Das sind teure Doppel- oder gar Trippelspurigkeiten», sagt Studer. Der Ex-Stapi zeigt sich aber auch selbstkritisch: Nach der Fusionseuphorie mit Littau habe man das Fuder wohl überladen: «Wir wollten einen zu grossen Stein heben, der die unterschiedlichen Befindlichkeiten in den einzelnen Gemeinden nicht oder zu wenig berücksichtigte.»

Trotz wuchtigem Nein: «Fusion light» ist Tatsache geworden

An jenem 27. November 2011 gab es übrigens noch eine zweite Abstimmungsfrage: Es ging um eine Art «Fusion light», einer engeren Zusammenarbeit der Agglogemeinden. Diese Idee wurde sogar noch wuchtiger abgelehnt als die Fusionsverhandlungen. Heute kann man sagen, dass sich genau diese zweite Variante durchgesetzt hat. Die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen ist seit 2011 immer enger geworden. 2015 wurde die Plattform «K5» gegründet, welche die einstigen Fusionskandidaten Luzern, Emmen, Kriens, Ebikon und Horw umfasst.

Eingebettet ist K5 in den regionalen Gemeindeverband LuzernPlus. Dessen Geschäftsführer Armin Camenzind sagt:

«Die fünf grossen Agglogemeinden sind zwar eigenständig geblieben, doch sie handeln gemeindeübergreifend, im Wissen, dass sie viele Herausforderungen nur gemeinsam lösen können.»

Pilatusarena als Vorbild für gute Zusammenarbeit

Dazu gehört beispielsweise die Planung von grossen Infrastrukturen. So wurde die Standortsuche für eine neue Saalsporthalle von den K5-Gemeinden gemeinsam initiiert – fündig wurde man bekanntlich im Krienser Mattenhof (Pilatus-Arena).

Auf Krienser Boden, aber von mehreren Gemeinden aufgegleist: Die Saalsporthalle Pilatusarena, die auf dieser Wiese im Mattenhof entstehen soll. Pius Amrein

Auch beim Verkehr setzt K5 auf Kooperation: Die Gemeinden wollen beim Thema «Tempo 30 in Zentrumszonen» ein gemeinsames Vorgehen definieren, und die kommunalen Mobilitätskonzepte sollen aufeinander abgestimmt werden. Weiter betreibt K5 ein Monitoring über freie Büroflächen oder über Wanderungsbewegungen von Sozialhilfeempfängern innerhalb der fünf Gemeinden. Die verstärkte Zusammenarbeit habe oftmals auch finanziell positive Synergien zur Folge, sagt Camenzind.

Das alles täuscht aber nicht über die Tatsache hinweg, dass die Zusammenarbeit der K5 auf rein freiwilliger Basis beruht. Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern, glaubt Armin Camenzind: «Es wäre nicht sinnvoll, zwischen Gemeinde- und Kantonsebene eine dritte Institutionsebene zu schaffen. Auch eine Fusion ist in absehbarer Zeit kaum realistisch.»

