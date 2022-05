Regionalkonferenz Kultur (RKK) wird in Luzern Plus integriert

Region Luzern Die Kulturförderung wird in den Verband Luzern Plus integriert Die Delegierten des Gemeindeverbands Luzern Plus haben der Übernahme der Regionalkonferenz Kultur zugestimmt. 13.05.2022, 11.43 Uhr

Spätestens per 1. Januar 2023 wird die Regionalkonferenz Kultur (RKK) in den Gemeindeverband Luzern Plus integriert. Die Delegiertenversammlung von Luzern Plus hat dem Vorhaben am Freitag zugestimmt, wie der Verband mitteilt. Nun muss noch die Plenarkonferenz der RKK am 31. Mai die Integration bestätigen.