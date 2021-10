Luzerner Schützen-Chilbi und Krienser Chilbi waren ein Erfolg

Region Luzern Frequenzen wie an der Määs: Chilbis waren ein grosser Erfolg In Kriens und in der Allmend ziehen die Chilbi-Verantwortlichen eine sehr positive Bilanz. Die Zertifikatspflicht schreckte das Publikum nicht ab. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 18.10.2021, 16.52 Uhr

Nervenkitzel und gute Stimmung an der Schützen-Chilbi Luzern vom ersten Tag. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. Oktober 2021)

«Wir sind extrem happy mit dem Verlauf der Chilbi.» Dies sagt Lisa Zanolla, eine der Mitorganisatorinnen der Schützen-Chilbi auf der Luzerner Allmend. Die Schützen-Chilbi dauerte zehn Tage und ging letzten Sonntag zu Ende. Sie diente als Ersatz für die Luzerner Herbstmesse (Määs) auf dem Inseli, die wegen Corona zum zweiten Mal hintereinander abgesagt worden war. Die Schützen-Chilbi fand zudem im Rahmen des Eidgenössischen Schützenfestes statt, das ebenfalls am 17. Oktober zu Ende ging.

«Es hat von Tag zu Tag eine Steigerung gegeben», sagt Lisa Zanolla. Dazu hat sie eine einfache Erklärung: «Der Standort war neu und deshalb am Anfang bei den Leuten noch nicht so präsent», sagt Zanolla. Das habe sich aber rasch geändert:

«Vor allem bei den jungen Leuten hat sich rasch herumgesprochen, dass auf der Allmend Chilbi ist, entsprechend sind die Besucherzahlen stets gestiegen.»

Ungewohnt: Chilbi-Bahnen in der Messehalle statt im Freien. Bild: Patrick Hürlimann

Zeitweise hätten sich bis zu 3000 Personen gleichzeitig auf dem Chilbi-Gelände aufgehalten, sagt Zanolla: «Wenn man den ständigen Publikumswechsel berücksichtigt, hatten wir am letzten Wochenende ähnliche Frequenzen wie jeweils an der Määs auf dem Inseli.»

Wer die Schützen-Chilbi besuchte, musste beim Eingang ein Covid-Zertifikat vorweisen. Unter 16-Jährige brauchten kein Zertifikat, mussten aber eine ID zeigen. Drinnen durfte man ohne Schutzmaske zirkulieren.

Ein Foto der Identitätskarte reichte nicht

Gemäss Zanolla hat die Zertifikat-Kontrolle gut funktioniert: «Es gab zu Beginn noch ein paar Unsicherheiten.» Deshalb bildeten sich vor allem am Eröffnungstag lange Warteschlangen. Vor allem jüngere Leute seien davon ausgegangen, dass zur Identitätskontrolle eine Fotografie der ID auf dem Handy reiche. Zanolla: «Das ist natürlich nicht der Fall, da mussten wir streng bleiben.» Auch handschriftlich ausgefüllte Schülerausweise reichten nicht für den Eintritt.

Lange Warteschlange am zweiten Tag der Schützen-Chilbi am 9. Oktober. Bild: Roman Hodel

Dass nur amtliche Ausweise gültig sind, habe sich danach rasch herumgesprochen. Die Zertifikatspflicht sei auf breite Akzeptanz gestossen, betont Zanolla: «Es gab einige wenige Diskussionen beim Eingang, aber diese hielten sich in Grenzen.» Das vor dem Messe-Eingang postierte Riesenrad hatte ein eigenes Schutzkonzept. Auf dem Chilbi-Areal zirkulierten einige Securitas-Sicherheitleute.

Gemäss Zanolla war die Schützen-Chilbi auch aus Sicht der Schausteller und Standbetreiber ein Erfolg.

«Dennoch hoffen wir, dass die Lozärner Määs nächstes Jahr wieder auf dem Inseli stattfinden kann. Dieser Standort ist und bleibt der beste.»

Ein Erfolg war die Schützen-Chilbi auch Sicht der Verantwortlichen des Eidgenössischen Schützenfests. Dessen Geschäftsführer Philipp Bühler sagt: «Es ist gut denkbar, dass eine Schützen-Chilbi künftig ein fester Programmpunkt des Schützenfests wird.»

Kriens: Chilbi-Samstag mit bis zu 5000 Personen

Viel Publikum lockte die Chilbi auf dem Krienser Stadtplatz an. Bild: Boris Bürgisser

Eine positive Bilanz zieht man auch bei der Krienser Chilbi, die am Wochenende vom 15. bis 17. Oktober auf dem Stadtplatz stattfand. «Am Samstag und Sonntag verzeichneten wir je 4000 bis 5000 Besucherinnen und Besucher», sagt Stadtrat Marco Frauenknecht, Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements. Am Sonntag um 16 Uhr hätten sich bei beiden Eingängen kurzzeitig gar längere Warteschlangen gebildet. Der Grund war, dass nach der Gallivater-Abholung auf dem Dorfplatz um 15 Uhr das Fest für viele traditionell an der Chilbi weiter ging.

Auch an der Krienser Chilbi herrschte Covid-Zertifikatspflicht. «Die Kontrolle hat gut funktioniert», sagt Frauenknecht. Allerdings seien am Samstag und Sonntag einige Besucher davon ausgegangen, dass es kein Zertifikat brauche – denn ursprünglich war geplant, die Zertifikatspflicht nur im Gastrobereich umzusetzen. Eine Woche vor der Chilbi hatte der Stadtrat entschieden, die Zertifikatspflicht auf die ganze Chilbi auszudehnen. Wer ein gültiges Zertifikat vorwies, erhielt ein Bändeli. «So konnte man auf dem abgesperrten Areal eine unbeschwerte Chilbi geniessen», sagt Frauenknecht. «Auch die Festwirtschaften waren stets gut gefüllt.»