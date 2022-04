Region Luzern Plus will sich der Kulturförderung annehmen – was heisst das? Die Regionalkonferenz Kultur (RKK) soll in den Entwicklungsträger Luzern Plus integriert werden. Bis Ende Mai werden die betroffenen Gemeinden über den Vorschlag entscheiden. Simon Mathis Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Förderung des kulturellen Mittelbaus in der Region Luzern steht auf dem Prüfstand: Gemeinden und Kanton verhandeln zurzeit darüber, ob künftig der Kanton sich an der Unterstützung mittelgrosser Kulturhäuser wie Kleintheater, Südpol oder Museum Bellpark beteiligen soll. Für diese Unterstützung war bislang die Regionalkonferenz Kultur (RKK) zuständig; weil Jahr um Jahr mehr Gemeinden ausgetreten sind, ist nun ein Modellwechsel nötig.

Das Comicfestival Fumetto gehört auch zu den Empfängern von Strukturbeiträgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. April 2022)

Die von den Delegierten des regionalen Entwicklungsträgers Luzern Plus bereits verabschiedete Strategie sieht vor, die RKK in diesen zu integrieren. Nun werden diese Pläne konkret: Beide Organisationen schlagen ihren jeweiligen Delegiertenversammlungen vor, die Integration «unverzüglich» voranzutreiben. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen, die Mitte April verschickt wurde.

Langjähriger RKK-Geschäftsführer tritt zurück

Der geplante Schritt geht einher mit dem Abtritt des bisherigen RKK-Geschäftsführers Cédric Habermacher im Verlaufe dieses Jahres. Urs Brücker (GLP), Gemeindepräsident von Meggen und RKK-Präsident, sagt, mit dem Rücktritt sei der richtige Moment für die Integration gekommen. Er betont: «Der eminent wichtige Know-how-Transfer von Cédric Habermacher kann sichergestellt werden.» An den bestehenden Verträgen und den Kriterien der Fachkommissionen soll sich nichts ändern.

RKK-Präsident und Megger Gemeindepräsident Urs Brücker (GLP) Bild: PD

Mit der Integration wolle man einerseits administrative Synergien nutzen; der Schritt habe aber «natürlich auch eine politische Bedeutung». Auf einen Entscheid des Regierungsrates in Sachen Kulturförderung will Brücker nicht warten:

«Es ist für diese Diskussion von Vorteil, wenn im Perimeter von Luzern Plus keine eher exotische Institution wie die RKK installiert ist.»

Dazu muss man wissen, dass in den anderen Regionen des Kantons ebenfalls die Entwicklungsträger für die Förderung regionaler Kultur verantwortlich sind.

Zu Luzern Plus gehören 23 Gemeinden der Agglomeration Luzern, der RKK gehören noch zehn Gemeinden an. Sie werden bis Ende Mai über die Integration entscheiden. Brücker zeigt sich zuversichtlich: «Ich erwarte, dass die Integration im Grundsatz nicht bestritten ist.» Diskussionen werde es natürlich zur künftigen Finanzierung geben – insbesondere mit Blick auf die bisher unklare gesetzliche Verpflichtung und die noch offene Haltung des Kantons.

Die Stadt Luzern, in der besonders viele mittelgrosse Kulturbetriebe angesiedelt sind, unterstützt die Strategie: «Angesichts der anstehenden personellen Veränderung bei der Geschäftsführung ist dieser Schritt in der aktuellen Situation sinnvoll», schreibt Stadtpräsident Beat Züsli (SP) auf Anfrage. Die Stadt setzte sich – wie Luzern Plus auch – in enger Absprache mit dem Kanton für die Etablierung eines neuen Fördermodells ein.

Positive Signale aus Ex-RKK-Gemeinden

Auch eine kleine Umfrage unter ehemaligen RKK-Gemeinden zeigt, dass der Vorschlag durchaus mit Wohlwollen betrachtet wird. «Ich gehe davon aus, dass wir dem geplanten Vorgehen zustimmen werden», schreibt etwa Daniel Gasser (Mitte), Gemeindepräsident von Ebikon. Die Exekutive habe aber noch keinen definitiven Entscheid gefällt.

Claudia Bernasconi (Mitte), Gemeindepräsidentin Greppen Bild: PD

Auch aus der Ex-RKK-Gemeinde Greppen kommen positive Signale: Die Gemeinde begrüsse den Schritt und werde der Integration zustimmen, schreibt Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi (Mitte). Der Adligenswiler Gemeinderat hat noch keinen Entschluss gefasst. Gemeindepräsident Markus Gabriel (SVP) schreibt allerdings:

«Adligenswil trat aus Spargründen bei der RKK aus. Dieser Schritt war damals nicht einfach.»

Inzwischen stehe die Gemeinde in finanzieller Hinsicht wieder gut da. «In Adligenswil leben und arbeiten nicht nur sehr viele Kulturschaffende, sondern ein Grossteil der Bevölkerung nutzt die vielen regionalen Kulturangebote», so Gabriel.

Heinz Schumacher (FDP), Gemeindepräsident Root Bild: PD

Heinz Schumacher (FDP), Gemeindepräsident von Root, äussert auf Anfrage skeptischer: «Der Rooter Gemeinderat hat sich schon früher auf den Standpunkt gestellt, dass sich Luzern Plus auf sein Kerngebiet konzentrieren sollte: nämlich die Raumplanung.» Jegliche Ausweitung auf weitere Gebiete müsse kritisch überprüft werden, vor allem im Hinblick auf personelle und finanzielle Auswirkungen. Schumacher betont aber auch, dass der Gemeinderat noch keinen Entscheid in der vorliegenden Frage gefällt hat. «Wir sind absolut für die Kulturförderung», hält Schumacher fest. «Allerdings sind wir der Auffassung, dass diese auf kantonaler Ebene erfolgen muss.»

