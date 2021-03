Region Luzern Maskenpflicht an der Primarschule führt zu Reaktionen von Eltern, aber kaum zu Dispensationen Die Coronaschutzmassnahmen an den Schulen scheinen im Grossen und Ganzen akzeptiert zu werden, wie eine Umfrage unter den grössten Luzerner Gemeinden nahelegt. Stefan Dähler 04.03.2021, 05.00 Uhr

Die Schutzmaske gehört auch für Kinder inzwischen zum Alltag. Symbolbild: Getty

Seit Ende Fasnachtsferien bis voraussichtlich Mitte März gilt an den Schulen im Kanton Luzern eine Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse. Weiter empfiehlt der Kanton bereits ab der 1. Klasse eine solche bei grösseren Tagesstruktur-Einheiten, sofern die Durchmischung über Klassen und Stufen nicht verhindert werden kann. In gemeindeeigenen Schulbussen gilt zudem eine generelle Maskenpflicht, weil «weder der Abstand eingehalten noch eine Durchmischung vermieden werden kann», wie es im kantonalen Schutzkonzept heisst.

Wie wird das in der Praxis gehandhabt? Eine Ausnahme gilt für Kinder, die aufgrund eines ärztlichen Attests keine Maske tragen. «In einem solchen Fall soll das betroffene Kind im Schulzimmer mit genügend Abstand platziert werden. Allenfalls können auch Plexiglasscheiben zum Einsatz kommen», schreibt die Dienststelle Volksschulbildung auf Anfrage. Wenn Eltern grundsätzlich nicht wollen, dass ihr Kind eine Maske trägt, haben sie die Möglichkeit, bei der Schulleitung eine vorübergehende Unterrichtsdispensation zu beantragen. Anspruch auf Fernunterricht besteht dabei nicht.

Zahlen werden nicht zentral erfasst

In Zürich kam es nach der Einführung der Maskenpflicht auf der Primarstufe vermehrt dazu, dass Eltern ihre Kinder aus der Schule nahmen, wie Medien damals berichteten. Wie oft es seit den Fasnachtsferien in Luzern zu einer Dispensation gekommen ist, ist nicht bekannt, der Kanton erhebt diese Zahlen nicht. Eine Umfrage unter den fünf grössten Gemeinden legt jedoch nahe, dass das nur selten der Fall ist. In Ebikon und Horw gab es keine Fälle, in Kriens, «wenn überhaupt, nur eine geringe Anzahl», wie es auf Anfrage heisst. In Emmen und Luzern wird die Zahl nicht zentral registriert.

In der Praxis funktioniere die Maskenpflicht generell gut, sagt Vreni Völkle, Rektorin der Volksschule Stadt Luzern: «Rückmeldungen von Schulleitenden über verweigernde Kinder habe ich keine erhalten.» Seitens der Eltern habe es gut ein Dutzend Beschwerden beim Rektorat gegeben, weiter seien zahlreiche E-Mails von Maskengegnern eingegangen, von denen viele aber gar nicht zur Elternschaft gehörten. Völkle:

«In der Sitzung mit dem Elternrat hat sich gezeigt, dass es auf der anderen Seite auch Eltern gibt, die froh sind um die Schutzmassnahmen, da so das Risiko tiefer ist, dass jemand in Quarantäne muss.»

In den Tagesstrukturen gilt in den angefragten Gemeinden teilweise eine Maskenpflicht ab der 1. Klasse. So in Emmen, damit «Ansteckungen minimiert und Quarantäne-Anordnungen reduziert werden» können, wie Bruno Rudin, Rektor Schulen Emmen, schreibt. Abmeldungen habe man deswegen bisher keine registriert – «lediglich Diskussionen mit zwei Erziehungsberechtigten». Dass sich Kinder geweigert hätten, eine Maske zu tragen, sei nicht vorgekommen. In Kriens, Horw und Ebikon gilt vor der 5. Klasse keine Maskenpflicht. Man achte darauf, dass sich die Kinder nicht durchmischen. In Luzern gibt es unterschiedliche Lösungen, je nach Raumverhältnissen und altersmässiger Durchmischung der Gruppen.

Verständnisprobleme sind möglich

Wie beurteilt der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV) die Maskenpflicht in der Primarschule? Es sei noch zu früh, um ein Fazit zu ziehen, sagt Präsident Alex Messerli. Es könne sein, dass die Maske für Kinder, die eine Sprache neu oder zusätzlich lernen oder sonst besonders auf die Akustik oder die Lippenbewegungen angewiesen sind, «eine zusätzliche Hürde fürs Sprechen und Verstehen» darstellt. Weiter sei «nicht realistisch, dass die Lehrpersonen die ganze Zeit die richtige Maskenhandhabung kontrollieren. Da braucht es Augenmass und das Verständnis der Lernenden. Ich bin überzeugt, dass dies sowohl den Lehrpersonen und den Lernenden gelingt», so Messerli.

Grundsätzlich stellt sich der LLV nicht gegen die Maskenpflicht: «Wenn sie hilft, eine dritte Welle zu verhindern, dann kann es eine Massnahme sein», so Messerli. Sie habe aber innert kürzester Zeit zu vielen Reaktionen seitens der Eltern geführt. «Mehrheitlich waren diese negativ, Befürworter melden sich ohnehin weniger bis nie.» Der Kanton habe jedoch von Anfang an klar mitgeteilt, wie vorzugehen ist, wenn Eltern mit der Maskenpflicht nicht einverstanden sind – sie können, wie erwähnt, bei der Schulleitung ein Gesuch stellen. «Das hat sicher die Lehrpersonen und die Schulleitungen stark entlastet.»