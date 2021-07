Nach der Corona-Flaute beginnt der Ansturm auf Tierpensionen

Region Luzern Nach der Coronaflaute beginnt der Ansturm auf Tierpensionen – und die Nachfrage könnte weiter zunehmen Vielerorts sind die Plätze für Haustiere ausgebucht. Das hat mit den Sommerferien zu tun. Gleichzeitig befürchten Betreiber, dass nach den Lockerungen der Coronamassnahmen viele unerfahrene Halter ihre Haustiere wieder abgeben wollen. Salome Erni 05.07.2021, 05.00 Uhr

Wohin mit den vierpfotigen Familienmitgliedern, wenn die Zweibeiner wieder das Flugzeug, den Zug und das Auto besteigen? In eine Tierpension, beispielsweise zu Esther Furrer in Malters, ist eine Antwort darauf. Doch diese ist während der Sommerferien bereits ausgebucht. Das ist zwar nichts Ungewöhnliches für die Tierpension Furrer, die bereits seit über zwanzig Jahren besteht. Doch dieses Jahr sei der Ansturm extrem kurzfristig gewesen:

«In den letzten beiden Wochen gingen die Buchungen von null auf hundert.»

Es ging sogar so schnell, dass Furrer nun auf der Suche nach qualifiziertem Personal ist. Da während der Pandemie nicht nur die Ferientiere, sondern auch die Tageshunde ausfielen, musste sie Stellen abbauen. 60 Prozent des Umsatzes fielen weg, nur aus Solidarität hätten einige Kunden ihre Tiere trotzdem für einen Tag gebracht.

Melissa Grossenbach spielt mit drei Hunden. Nach einer langen Durststrecke während der Pandemie füllt sich die Tierpension Furrer in Schachen wieder.

Bild: Nadia Schärli (30. Juni 2021)

Teilweise bereits ausgebucht mit Tageshunden und Feriengästen ist auch das Tierheim an der Ron in Root. Diese Buchungen sind wichtig: 2020 wurden 9000 Übernachtungen weniger als im Vorjahr verzeichnet, was ein Loch von fast 70'000 Franken in die Kasse riss.

Bei den Katzenpensionen ist diesen Sommer ebenfalls viel los: Monica Huber eröffnete letztes Jahr die Katzenstube Emmen und ist nach einem harzigen Start nun ausgebucht. Susanne Furrer, die in Meierskappel Tiere betreut, vermeldet ebenfalls: «Seit längerem ausgebucht!» Einen solchen Ansturm habe sie noch nie erlebt. Was natürlich auch damit zusammenhänge, dass sie erst seit dreieinhalb Jahren im Geschäft ist. Doch «rundherum» sehe es ähnlich aus, sagt sie.

Auch Büsis werden in Tierpensionen, hier in Schachen, betreut. Bild: Nadia Schärli (30. Juni 2021)

Auch die Hundepension Villa Bunterhund in Schwarzenberg hatte zeitweise während der Pandemie keinen einzigen Ferienhund mehr. Doch nun spürt Besitzer René Betschart Aufbruchstimmung: Im Moment kämen sieben bis acht neue Kunden in der Woche, im Vergleich zu anderen Jahren sind das fast doppelt so viele. Ob sie bald überrannt werden? «Das kann ich noch nicht sagen – aber die Tendenz ist da.»

Ferienbetreuung für das Haustier Während der Sommerferien sind ausgebuchte Tierpensionen die Regel. Petra Roos vom Tierheim an der Ron sagt: Wer über die Schulferien verreisen möchte, soll frühzeitig reservieren. Häufig können für Katzen und Kleintiere die Nachbarn gefragt werden, damit das Tier in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Ist dies nicht möglich, findet man im Internet eine Vielzahl an alternativen Angeboten und Plattformen. Dort treffen Tierbesitzer auf Menschen, die ihren Hütedienst anbieten. Teilweise ist Briefkastenleerung und Pflanzengiessen inklusive, bei anderen Angeboten lebt das Haustier über die Ferientage bei seinen neuen Betreuern.

Betschart verzeichnet viele junge Neuzugänge. Ob dies mit dem Hunde-Boom während der Pandemie zusammenhängt, kann er nicht sagen. «Ich glaube nicht, dass Menschen, die unüberlegt einen Hund kauften, nun bei uns anklopfen», sagt Betschart. «Hundehalter, welche den Hund zu uns in die Obhut geben, haben grosses Interesse am Tierwohl.» Wer aus Langeweile während Corona einen Hund kauft, komme daher eher nicht zu ihnen in die Betreuung, meint Betschart.

Einige Tierhalter seien überfordert

Esther Furrer machte in ihrer Tierpension in Malters jedoch Beobachtungen, die sie mit der Pandemie in Verbindung bringt: «Einige sind wirklich überfordert mit ihrem Hund!» Sie erzählt ein Musterbeispiel: Bei ihr habe eine Frau angerufen, deren Tochter einen jungen Hund aus der Ukraine importierte. Nun sei sie dieser Situation nicht gewachsen und wollte den Hund zu Furrer geben, um ihn stubenrein zu machen – was natürlich nicht Sache einer Tierpension sei. Bei der Katzenstube Emmen gingen Anfragen ein, ob man bei ihr das eigene Büsi abgeben könne.

Drei Hunde tollen gemeinsam auf dem Areal der Tierpension Furrer in Schachen. Bild: Nadia Schärli (30. Juni 2021, Schachen)

Anfragen von Besitzern, die ihr Tier loswerden wollen, nehmen zu

Dies bestätigt die Befürchtung von Petra Roos, Betriebsleiterin des Tierheims an der Ron, dass pandemiebedingt bald noch viel mehr Findel- und Verzichtstiere bei ihnen landen:

«Wir erwarteten ursprünglich, dass diese Entwicklung bereits früher eintrifft, aber erst in der letzten Woche haben die Anfragen von Besitzern, die ihr Tier wieder loswerden wollen, deutlich zugenommen.»

Roos vermutet, dass viele während der Pandemie glaubten, Zeit für ein Haustier zu haben. Wenn das Leben ausserhalb der vier Wände wieder losgeht, sei man nicht mehr bereit oder nicht mehr in Lage, Kosten und Zeitaufwand zu tragen. Als Konsequenz verkaufe man das ungewollte Tier auf dem einfachsten Weg an den nächsten unerfahrenen Halter.

Viele versuchen, das Haustier in Facebook-Gruppen oder auf Tutti zu verkaufen, so Roos. Für sie ist diese Entwicklung sehr bedenklich, denn für die Vermittlung von Tieren an einen guten Platz sei viel Wissen, Zeit und Erfahrung nötig. Sie empfiehlt unerfahrenen Haltern, sich in einem solchen Fall unbedingt an eine Fachperson zu wenden und nicht auf eigene Faust aktiv zu werden. Auch wenn ein Tierheim bei manchen Menschen einen fahlen Beigeschmack hat, sei es für das Tier am besten, in geübte Hände zu kommen. Andere Anlaufstellen sind die eigenen Züchter oder Hundetrainer.