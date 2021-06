Kultur- und Ausgehtipps für Luzern vom 17. bis 20. Juni 2021

Region Luzern Was läuft? Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die nächsten Tage In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter 17.06.2021, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Auftakt zu einer Reihe mit «Steinway Prizewinners»

Das «Steinway Prizewinner Network» und die Festival Strings Lucerne präsentieren den Pianisten Dmitry Shishkin mit einem virtuosen russischen Programm.

So, 20. Juni, 11.00, Hotel Schweizerhof, Luzern; www.fsl.swiss

Seeklang-Klassik zum Anfassen

Jesper Gasseling und Freunde spielen unter dem Titel «Rule, Britannia!» Streichquartette von Beethoven und Britten.

Sa, 19. Juni, 19.30 und So, 20. Juni, 11.00, Aula Grossmatt, Hergiswil; www.jespergasseling.com

Solidarische Klänge: Wochenende mit Solisten

Der Pianist Andriy Dragan tauft seine CD mit Musik von F. X. Mozart (Sa, 19. Juni, 17.00), die Cellistin Chiara Enderle spielt Bach und Penderecky (So, 20. Juni, 11.00).

Orchesterhaus beim Südpol, Kriens; www.sinfonieorchester.ch

Orgelmusik von Komponistinnen

Olivier Eisenmann (Orgel) und Verena Steffen (Flöte) spielen im Weggiser Sonntagskonzert Werke von Clara Schumann bis Cécile Chaminade.

Sonntag, 20. Juni, 11.00, katholische Pfarrkirche Weggis

Ein Abend mit dem ­Jazzmusiker Peter Schärli

Peter Schärli, Trompete solo und im Gespräch mit Grafiker Niklaus Troxler und Künstler Wetz: so eine Rahmenveranstaltung zur Ausstellung «Blumen für Thomkins» des Kunsthauses Sursee in der reformierten Kirche. Aus Platzgründen gibt es drei Aufführungen à 50 Personen.

Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Juni, jeweils 20.00, reformierte Kirche Sursee; Reservation: www.kklb.ch

«Dreiklang» – ein neues Konzerterlebnis

Die Open Airs Waldstock und Rock the Docks spannen mit der Galvanik zusammen. Der Abend verspricht drei geheime Gigs in unterschiedlichen Settings. Man bekommt einen charmanten Mundart-Singer-Songwriter, eine Band, die auf Englisch gute Laune macht und ein elektronisches und funkiges DJ-Set.

Samstag, 19. Juni, 18.00, Galvanik, Zug; www.galvanik-zug.ch

Vier Frauen, vier Stimmen ­im Museumsgarten

Nadja Räss, Vera Baumann, Elian Zeitel Frei und Andrea Küttel: «stimmreise.ch 3» stellen Jodel neben improvisatorische Klänge aus der Jazz-Tradition.

Sonntag, 20. Juni, 11.00, Museum Bruder Klaus Sachseln; www.museumbruderklaus.ch

Politisch-dokumentarisches Theater um Seenotrettung

Schauspielende des Zürcher Maxime-Theaters treten mit einem speziell politischen Stück in Luzern auf. In «Mittelmeer-Monologe» erzählen sie aus der Perspektive von betroffenen Migranten, Aktivistinnen und Aktivisten über Rettung in Seenot. Nach dem Stück folgt eine Podiumsdiskussion mit Geflüchteten.

Donnerstag, 17. Juni, 19.00, Pavillon Nationalquai, Luzern

Lesung mit André David Winter

Im Stattkino lädt André David Winter zur Lesung aus seinem neusten Roman «Die Leben des Gaston Chevalier». Der Luzerner Autor zeichnet darin die Erlebnisse eines als Verlierer geborenen Lebenskünstlers nach.

Freitag, 18. Juni, 19.00, Stattkino Luzern

Fokus auf den Augenblick

Die Choreografin und Tänzerin I-Fen Lin konzentriert sich in ihrem interdisziplinären Stück «Findet Jetzt statt» zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen auf die Schönheit des Augenblicks.

Dienstag, 22. Juni, 20.00, Donnerstag, 24. Juni, 19.00, Freitag, 25. Juni, 20.15, Südpol, Kriens

Acht Frauen in der Mall zum Thema «Fernweh»

Acht ausgebildete Kunstmalerinnen aus der Innerschweiz und Zürich stellen in der Mall of Switzerland rund 130 Gemälde zum Thema «Fernweh» aus. Die Ausstellung schafft Raum für Visionen, Erinnerungen, Bilder, die alle um die Sehnsucht nach Ferne und Weite kreisen.

Bis 27. Juni, Mall of Switzerland, 3. Obergeschoss

Farbstarke Bilder von Daniela Lammer im «Pigmento»

In der Kunsthandlung Pigmento am Schwanenplatz 7 in Luzern stellt ab Samstag Daniela Lammer neue Werke aus – unter dem Titel «Farbenstarke Bilder». Daniela Lammers Bilder wirken mal verspielt und lebendig, mal nüchtern oder harmonisch auf den Betrachter. Die Farben verändern sich mit dem Wechsel des einfallenden Lichts immer wieder.

19. Juni bis 3. Juli, Kunsthandlung Pigmento in Luzern



Buchvernissage im Museum im Bellpark

Präsentation des Buchs «On And Around Architecture. Ten Conversations.». Mit Ludovica Molo.

18. Juni, 18.30 Uhr, Museum im Bellpark