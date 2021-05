Region Luzern Mehr leere Betten in Altersheimen ‒ in Horw wird gar finanzielle Hilfe durch die Gemeinde geprüft Wegen Corona ist die Auslastung der Pflegezentren teils gesunken. Doch nicht überall ist die Lage angespannt wie eine Umfrage in der Region Luzern zeigt. Stefan Dähler 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Coronakrise erfasst die Alters- und Pflegeheime auch finanziell. Die Auslastung geht vielerorts zurück. Etwa, weil Bewohner verstorben sind oder Leute mit dem Eintritt zuwarten – aus Angst, im Heim wegen der Schutzmassnahmen einsam zu sein. In der Region Luzern haben mehrere Gemeinden ihre Pflegeheime zwar in AGs ausgelagert, sie sind aber jeweils weiter im Besitz der Aktien. In der aktuellen Situation könnten für die Gemeinden als Eigentümerinnen eine Unterstützung also zum Thema werden.

Die Kirchfeld AG Horw etwa sei stark von der Coronakrise betroffen, sagt Geschäftsführer Marco Müller. Das Jahresergebnis 2020 war zwar besser als 2019: Es resultierte ein Gewinn von 16’863 Franken (Vorjahr: Defizit von 124'433 Franken). «Die ersten drei Quartale 2020 waren sehr gut, doch seit der zweiten Welle ist auch bei uns die Auslastung stark zurückgegangen.» Diese liege derzeit rund fünf Prozent unter den Erwartungen. «Es gab mehrere Todesfälle, unter anderem wegen Corona. Und wir merken, dass weniger Leute ins Heim kommen wollen.» Wie lange es dauert, bis sich die Lage wieder normalisiert, kann Müller nicht abschätzen.

«Aber es wird sicher eine Weile dauern, die Vorurteile gegenüber Heimen dürften noch nachwirken.»

Hinzu komme, dass im Kirchfeld derzeit noch viele Doppelzimmer bestehen, die heute deutlich weniger begehrt seien als Einzelzimmer. Ein Umbau, um die Infrastruktur zu modernisieren, befindet sich derzeit in Planung.

Blick auf das Pflegeheim Kirchfeld (auf dem Hügel) in Horw. Bild: Pius Amrein (22. November 2020)



Ein Liquiditätsproblem bestehe nicht, «die Gemeinde hat uns bei der Auslagerung genügend Eigenkapital mitgegeben», sagt Müller. Es laufen allerdings Gespräche für Unterstützung, um Mindereinnahmen und Mehrkosten zu decken. Denn Corona führt nicht nur zu einer tieferen Auslastung, sondern auch zu höheren Ausgaben wegen der Schutzmassnahmen wie eine Eingangskontrolle oder Besuchscontainer.

Entlassungen sind im Kirchfeld keine geplant. «Wir versuchen, die Leute flexibel einzusetzen, etwa in anderen Abteilungen», sagt Müller. Weiter baue man Überzeit ab, bei Kündigungen werde zudem teilweise nicht gleich ein Ersatz gesucht. Die Horwer Sozialvorsteherin Claudia Röösli (L20) bestätigt auf Anfrage, dass Abklärungen zur Unterstützung der Langzeitpflege und auch der Spitex laufen. Ein entsprechender Zusatzkredit müsste vom Einwohnerrat bewilligt werden.

Die Betagtenzentren Emmen AG (BZE AG) schrieb 2020 auch einen Gewinn (0,7 Millionen Franken), auch wenn dieser deutlich kleiner war als im Vorjahr (2,2 Millionen). Es wurde bisher keine Unterstützung bei der Gemeinde beantragt. Die Situation 2021 müsse zuerst geklärt werden, schreibt CEO Nadja Rohrer. Die Auslastung sei in den ersten vier Monaten deutlich tiefer gewesen als 2020, als sie im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 94,7 Prozent zurückging. Diesen Monat habe sie sich wieder etwas erholt. Rohrer:

«Das Auslastungsdefizit im ersten Quartal 2021 ist während des Jahres nicht kompensierbar. Die finanziellen Auswirkungen sind aktuell noch nicht aussagekräftig abschätzbar.»

Die BZE AG beziehen als einziges der angefragten Unternehmen auch Kurzarbeit, und zwar für den Bereich Gastronomie (die BZE AG betreiben öffentliche Restaurants). Weiter seien mehrere Mitarbeitende aus den Bereichen Pflege und Betreuung sowie Hauswirtschaft an andere Institutionen ausgeliehen, auch über die Kantonsgrenzen hinweg.

Diese Bedingungen gelten für Kurzarbeit Die Frage, ob Betriebe, die öffentliche Leistungen erbringen, in der Coronakrise Kurzarbeit beziehen dürfen, sorgte in der Vergangenheit für Verwirrung. Es gab unterschiedliche Handhabungen (wir berichteten). Martin Bucherer, Leiter der zuständigen WAS wira Luzern, schreibt auf Anfrage, dass gemäss aktuellster Weisung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom 20. April 2021 ein Anspruch besteht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Es existiert aufgrund eines Nachfragerückgangs respektive einer angeordneten Angebotsreduktion ein «unmittelbares, konkretes Arbeitsplatzabbaurisiko», da seitens des Auftraggebers keine Zusicherung für die vollständige Deckung der Betriebskosten vorliegt. Und die betroffenen Betriebe haben «zwecks Senkung der Betriebskosten» die Möglichkeit, Arbeitnehmende unmittelbar zu entlassen. Kurzarbeit in Alters- und Pflegeheimen habe man insbesondere für Mitarbeitende im Bereich Cafeteria, Küche, Verpflegung und Service bewilligt (wir berichteten).

Auch Viva Luzern konnte 2020 mit einem Gewinn (0,5 Millionen Franken) abschliessen, der tiefer war als 2019 (1,1 Millionen). «Der Verwaltungsrat wird an der kommenden Generalversammlung beantragen, coronabedingt auf die Auszahlung einer Dividende an die Stadt Luzern zu verzichten», schreibt Mediensprecherin Ramona Helfenberger. Für das laufende Jahr könne man diesbezüglich noch keine Aussagen machen.

In den ersten Monaten habe man «Zurückhaltung und allgemeine Verunsicherung» gespürt, was zu einer unterdurchschnittlichen Belegung führte. Die Situation entspanne sich aber zunehmend. Die Belegung liege aktuell bei 93 Prozent, letztes Jahr waren es im Schnitt 95,3 Prozent. Die weitere Entwicklung sei schwer abzuschätzen, so Helfenberger. «Verbindlich werden wir hierzu erst mit Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 Auskunft geben können.»

Das Haus Eichhof der Viva Luzern AG. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. April 2021)

Die Heime Kriens AG sei bisher «mit einem blauen Auge davongekommen», sagt Verwaltungsratspräsident Marco Borsotti. Der Geschäftsbericht 2020 ist noch nicht öffentlich, der Abschluss werde aber positiv sein. «Auch wir verzeichnen eine tiefere Auslastung, aber nicht in dem Umfang wie andere Häuser. Wir hoffen, dass das so bleibt.» Bei der Stadt Kriens um Unterstützung anzufragen, sei kein Thema. Dasselbe gelte für einen Personalabbau. «Wir können Überzeit kompensieren und intern Rochaden in Abteilungen vornehmen, wo es Arbeit gibt.»

Einen Grund, warum die Auswirkungen der Coronakrise in den Krienser Heimen derzeit nicht so gross sind, kann Borsotti nicht nennen. «Das ist ein Stück weit Zufall oder äusseren Umständen geschuldet. Auch andere Einrichtungen geben ihr Bestes und haben gute Leute.» Was allenfalls eine Rolle spiele, sei, dass die Heime Kriens AG wegen der Eröffnung der neuen Pflegeplätze im Lindenpark 2020 und im Schweighof dieses Jahr sehr vorsichtig kalkuliert habe.

Das Haus Zunacher der Heime Kriens AG, hier während eines Aussenkonzerts der Alphornvereinigung Pilatus für die Bewohnerinnen und Bewohner. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 26. Mai 2020)

Die Alterssiedlung Root ist derzeit gar voll ausgelastet, wie Stiftungsratspräsidentin Margrit Künzler sagt. An der Stiftung sind neben Root auch die Gemeinden Dierikon, Dietwil, Gisikon, Honau und Inwil beteiligt. Wie Marco Borsotti kann auch Margrit Künzler nicht genau beurteilen, warum es besser läuft als anderswo. «Aber wir sind natürlich sehr froh darüber.» Man habe nur wenige Corona-Todesfälle verzeichnen müssen. Weiter versuche man stets zu erklären, dass das Leben im Heim nicht durch Einsamkeit geprägt ist:

«Die Bewohnenden haben hier wohl mehr Kontakte, als wenn sie allein in einer Wohnung leben würden. Sie können sich täglich mit Mitbewohnenden und dem Personal austauschen. Den Bewohnenden ist es auch möglich, jederzeit unter wenigen Auflagen Besuch zu empfangen.»

Was Künzler jedoch Sorgen bereitet, ist der Pflegefachpersonalmangel. «Wir suchen derzeit intensiv nach Pflegefachpersonal, doch der Markt ist völlig ausgetrocknet.»