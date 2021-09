Kulturpreis der Region Luzern West geht an den Willisauer Boten

Region Luzern West «Willisauer Bote» erhält den Kulturpreis 2021 Für sein journalistisches Wirken wird der «Willisauer Bote» von der Region Luzern West mit dem Kulturpreis 2021 ausgezeichnet. 09.09.2021, 08.59 Uhr

Seit 1998 vergibt die Region Luzern West alle zwei Jahre einen Preis für herausragendes Kulturschaffen in den Regionen Willisau-Wiggertal, Entlebuch und Teile des Rottals. Auf Antrag der Arbeitsgruppe Kultur zeichnet die Verbandsleitung der Region Luzern West den «Willisauer Boten» mit dem Kulturpreis 2021 aus. Damit soll das kontinuierliche und engagierte journalistische Wirken des Willisauer Boten für die Kultur auf der Landschaft anerkannt und gewürdigt werden, wie die Region Luzern West am Donnerstag mitteilte. (zim)

Hinweis: Die Verleihung des Kulturpreises 2021 an den Willisauer Boten findet am Freitag, 12. November, 17.30 Uhr in Willisau statt.