ZSO Emme hilft in der Region Luzern

Region Luzern Zivilschutz frischt Vitaparcours und Wanderweg auf und bezieht Betten 35 Zivilschützer der ZSO Emmen sind im Einsatz für die Bevölkerung: Sie sorgten in verschiedenen Gemeinden für Sportmöglichkeiten, Hochwasserschutz oder Notunterkünfte. Lino Hüsler 24.03.2022, 15.15 Uhr

Beim Schulhaus Rüeggisingen in Emmen wurden vor einer Sanierung der Notunterkunft 328 Betten entfernt. Der ZSO Emme half, diese wieder zu installieren. ZSO Emme

35 Zivilschützer der ZSO Emme waren diese Woche im Einsatz. In Meierskappel wurde ein Wanderweg instandgesetzt. Dieser wurde teilweise neu gepflastert, und wenn nötig überarbeitet und repariert. Die Zivilschützer installierten dort auch neue Abflussrinnen bei einem nahen Bachbett, um Überschwemmungen vorzubeugen.

In Neuenkirch war ein weiteres Team im Einsatz, es war mit der Auffrischung des örtlichen Vitaparcours beschäftigt. Rund zwei Kilometer Weg wurden mit Holzschnitzeln neu belegt, damit Sportlern und Sportlerinnen eine ideale Trainingsunterlage geboten werden kann, wie es in der Mitteilung des ZSO Emme weiter heisst.

«Wertvolle Übung für die Zivilschützer»

Weitere Forstarbeiten wurden in Emmenbrücke am Seetalplatz, in Inwil bei der Burgruine Burg zu Eschenbach und in Malters auf dem Areal Ettisbühl durchgeführt. «Die Pionierarbeiten haben neben dem Unwetterschutz und dem Mehrwert für die Bevölkerung noch einen anderen positiven Effekt, sie dient den Zivilschützern als wertvolle Übung für den praktischen Gebrauch von Werkzeugen und Geräten», teilt der ZSO Emme weiter mit.

Ebenfalls wurde die neu sanierte Zivilschutzanlage beim Schulhaus Rüeggisingen vorbereitet. Die während der Sanierung entfernten Betten wurden neu aufgestellt und frisch bezogen. Die Anlage bietet 328 neue Liegestellen, die als Notunterkunft genutzt werden können. Im Evakuationsfall kann somit eine kurzfristige Belegung innert kürzester Zeit sichergestellt werden.