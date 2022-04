Palliative Care: Neues Netzwerk in der Region Sempachersee

Region Sempachersee Startschuss für neues Netzwerk zur Begleitung in der letzten Lebensphase Versorgungslücken im Bereich Palliative Care sollen im Kanton Luzern geschlossen werden. Um dies zu erreichen, vernetzten sich in der Region Sempachersee zahlreiche Stellen und Organisationen. Susanne Balli Jetzt kommentieren 01.04.2022, 10.00 Uhr

Spitex, Pflegeheime, Seelsorgende, Ärzte, Besuchsdienste oder Sterbebegleitgruppen: Sie alle und noch viele weitere Organisationen und Stellen kommen in der Palliative Care zum Einsatz. Palliative Care bezeichnet die umfassende Behandlung und Betreuung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen. Nicht jeder Mensch in der finalen Lebensphase braucht dabei dieselbe Unterstützung und Begleitung. Das hängt ganz von den persönlichen Umständen und der Krankheitsgeschichte Betroffener ab. Doch dafür müssen Palliativpatientinnen und -patienten frühzeitig erkannt werden und es ist sicherzustellen, dass sie rechtzeitig Zugang zu passenden Palliative-Care-Leistungen erhalten. Auch braucht es eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Stellen.

Um all dies zu gewährleisten und Versorgungslücken im Bereich Palliative Care zu schliessen, sind mehrere regionale Netzwerke dazu vorgesehen (siehe auch Kasten unten). Am 1. April wird nach einjähriger Projektarbeit das Netzwerk Palliative Care Region Sempachersee gegründet. Die Netzwerkregion umfasst die Gemeinden Beromünster, Büron, Buttisholz, Eich, Geuensee, Grosswangen, Hildisrieden, Knutwil, Mauensee, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Rain, Rickenbach, Ruswil, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee und Triengen. Darin machen folgende Stellen beim Netzwerk mit: Spitex-Vereine, Pflegeheime, Wohngruppen, freiwillige Besuchsdienste, Sterbebegleitgruppen, Seelsorgende, Sozialvorstehende, Hausärztinnen und -ärzte sowie die Caritas.

Auch Spitex-Vereine machen beim Netzwerk Palliative Care Region Sempachersee mit. Symbolbild: Stefan Kaiser

Bedürfnisse der Betroffenen wichtig

«Palliative Care soll überall im Kanton gewährleistet sein, und zwar mit verschiedensten Angeboten im medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Bereich. Dabei müssen die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt werden», sagt Gregor Gander, Leiter Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care Seelsorge Luzern. Zusammen mit Judith Schwander, Geschäftsleiterin Spitex Sempach und Umgebung, hat er die Projektleitung des neuen regionalen Netzwerkes inne. Besonders wichtig sei dabei auch die Öffentlichkeitsarbeit, damit möglichst viele Personen für das Thema Palliative Care sensibilisiert seien. Gander erklärt:

Gregor Gander, Palliative Care Seelsorge Luzern. PD

«Unser Ziel ist eine menschennahe Versorgung. Mit Hilfe des Netzwerkes soll das jeweils Richtige für Betroffene gefunden werden.»

Bisher gebe es bereits Ansätze von regionalen Netzwerken in diesem Bereich. Das Netzwerk Palliative Care Region Sempachersee, das von einer Kerngruppe geleitet wird, sei aber das Erste, das auf dem Konzept «Regionale Palliative-Care-Netzwerke» des Vereins Palliativ Luzern aufbaue. Dessen Mitglieder sollen sich ein bis zweimal pro Jahr treffen, zudem sollen Anlässe wie Schulungen, Workshops oder Inputreferate zu aktuellen Themen durchgeführt werden. Zudem gibt es eine Kerngruppe, deren Mitglieder unter anderem für den Kommunikationsfluss nach innen und aussen zuständig sind.

Netzwerk soll als Verein organisiert werden

Die Realisierung des ersten Netzwerkes kostet laut Gander rund 15'000 Franken. Ein jährlicher Betrag in diesem Bereich wird auch für den laufenden Betrieb nötig sein. Die Finanzierung wird vorerst mit Spenden, Kollekten, Fundraising oder auch mit Geldern aus Förderstiftungen oder aus Veranstaltungen und über ehrenamtliche Tätigkeiten sichergestellt werden. Für das Jahr 2022 ist die Finanzierung durch Stiftungsbeiträge gesichert. In einem nächsten Schritt soll das neue Netzwerk als Verein organisiert werden. Zudem ist laut Gander ein Internetauftritt in Arbeit.

Mehrheit wünscht, zu Hause zu sterben Die palliative Versorgung im Kanton Luzern war 2015 Gegenstand einer Studie der Hochschule Luzern, welche der Verein Palliativ Luzern mit dem kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartement durchführte. Pro Jahr sterben im Kanton Luzern zirka 3000 Personen. Prognosen zeigen, dass diese Zahl innert 15 Jahren um mehr als 30 Prozent zunehmen wird; dies aufgrund der Altersstruktur der Gesellschaft. Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung (über 70 Prozent) wünscht, zu Hause zu sterben. Im Kanton Luzern liegt aber der Anteil Todesfälle, die nicht im Spital oder Heim erfolgen, bei nur zirka 20 Prozent. Zudem zeigte sich, dass im Kanton Luzern die Palliative-Care-Angebote ungleichmässig verteilt sind, und Leistungserbringer in diesem Bereich zu wenig miteinander vernetzt sind. Ein zuverlässiges Betreuungsnetz sei aber eine Voraussetzung dafür, um dem Wunsch, zu Hause zu sterben, gerecht zu werden, um betroffenen Patientinnen und Patienten wie auch Angehörigen dabei die benötigte Sicherheit und Unterstützung zu bieten. So beinhaltet die Ausrichtung für eine optimale Versorgung mehrere regionale Palliative-Care-Netzwerke. Diese sollen die bestehende Grundversorgung – zum Beispiel Spitex, Hausärzte, Besuchsdienste, Seelsorge, Pflegeheime – vernetzen. Zudem soll ein spezialisierter, mobiler Palliative-Care-Dienst eng mit den regionalen Netzwerken zusammenarbeiten.

