Radverkehr Die Region Sursee will Velo-Schnellstrassen fördern Laut einer Studie sind in und um Sursee sogenannte Velo-Premiumrouten umsetzbar. Sursee und Oberkirch wollen vorwärts machen und haben eine Vereinbarung unterzeichnet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 28 Millionen Franken geschätzt.

Reto Bieri 22.12.2020, 19.33 Uhr

Sechs Gemeinden und der regionale Entwicklungsträger Sursee-Mittelland bilden die sogenannte Projektplattform Sursee Plus. Deren Ziel liegt in der koordinierten räumlichen Entwicklung der Zentrumsregion. Eines von elf Projekten ist die Planung eines überkommunalen Velowegnetzes. Dazu haben die Gemeinden 2017 ein behördenverbindliches Konzept unterzeichnet.

In und um Sursee sollen Schnellstrassen für Velos entstehen. Im Bild das «Freigleis» in Luzern auf dem ehemaligen Gleis der Zentralbahn.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. September 2020)

Neben Massnahmen auf den bestehenden Velonetzen wurde auch die Idee von Veloschnellstrassen vorgeschlagen. Für diese sogenannten Premiumrouten ist nun eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Sie zeige auf, wie die schnellen Veloverbindungen realisiert werden können.

Beim Bahnhof Sursee braucht es genügend Veloparkplätze

Folgende Routen sollen in der ersten Phase realisiert werden: Route Nord (Sursee-Geuensee) und Route Süd (Sursee-Oberkirch). Die Route Ost-West wird in der Studie nicht vertieft bearbeitet, da sie Teil eines Kantonsstrassenprojektes sein wird. Die Routen führen jeweils zum Bahnhof Sursee. Für einen wirksamen Erfolg der Premiumrouten sei wichtig, die Kapazität für die Veloparkierung am Bahnhof auszubauen. Die Stadt Sursee plant ein unterirdisches Parkhaus für 1000 Velos.

Die Umsetzung der schnellen Routen erfolgt in Zwischenschritten. Grund: «Wir wollen möglichst rasch starten. Der optimale Endausbau folgt in einem zweiten Schritt», sagt André Marti, Zentrumsentwickler bei Sursee Plus. Einen Zeitplan zu nennen, sei schwierig. Dieser hänge unter anderem von den Gemeinden ab, die die notwendigen Budgets bewilligen müssen. Auch mache es Sinn, die Velostrassen mit geplanten Strassensanierungen zu koordinieren. Marti hofft, dass die Routen in den nächsten Jahren eröffnet werden können.

Lösung orientiert sich am Machbaren

Er warnt aber: «Eine vollständig unabhängig geführte Veloschnellstrasse, wie zum Beispiel jene auf den ehemaligen Gleisen der Zentralbahn in Luzern, ist in Sursee aufgrund des dicht bebauten Siedlungsgebiets nicht möglich.» Die vorgeschlagene Lösung orientiere sich am Machbaren.

Um ihren Umsetzungswillen zu bekräftigen, haben Sursee und Oberkirch, auf deren Gemeindegebiet sich die beiden geplanten Veloschnellstrassen befinden, eine Vereinbarung unterzeichnet. Darin verpflichten sich gemäss Marti die Exekutiven, die Veloschnellstrassen umzusetzen und untereinander abzustimmen. Die Kosten, um die beiden Routen zu eröffnen, werden auf 2,5 Millionen Franken geschätzt. Ein optimaler Endausbau könnte bis zu 28 Millionen Franken kosten.



